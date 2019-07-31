В Минской области в первом полугодии выросла преступность

Источник материала: Tut.by

На территории Минской области на 1,2% возросло общее количество преступлений. Наибольший рост преступности зарегистрирован в Воложинском, Минском, Стародорожском и Столбцовском районах. Об этом сообщили на заседании коллегии областной прокуратуры по итогам работы за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 52,8%, ранее судимыми — на 7,6%, в состоянии опьянения — на 2,3%, группой лиц — на 34,6%.

Зафиксирован рост умышленных причинений тяжких телесных повреждений — с 60 до 78, или + 30%, при этом число таких преступлений, в основе которых семейно-бытовые конфликты, увеличилось вдвое.

С 1709 до 1838 возросло число лиц, которые совершили преступления повторно.

На Минщине по-прежнему актуальны проблемы производственного травматизма, своевременности выплаты заработной платы, состояния внешней дебиторской задолженности, в том числе просроченной.