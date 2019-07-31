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С 1 августа 2019 года производится единовременная материальная помощь к школе семьям, воспитывающим троих и более детей

01.08.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

С 1 августа 2019 года производится единовременная материальная помощь к школе семьям, воспитывающим троих и более детей

С 1 августа 2019 года производится единовременная материальная помощь к школе семьям, воспитывающим троих и более детей. Об этом сообщили в Кировском районном Центре социального обслуживания населения.

В соответствии с подпрограммой «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы предусмотрена выплата единовременной материальной помощи к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года.

Для получения единовременной материальной помощи семьям, воспитывающим троих и более детей, необходимо обращаться в учреждение «Кировский районный центр социального обслуживания населения», каб. №6 (г.Кировск, ул.Кирова,63) или по телефону 77-3-03.
Выплата производится с 1 августа 2019 года.

 
 
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С 1 августа 2019 года производится единовременная материальная помощь к школе семьям, воспитывающим троих и более детей. Об этом сообщили в Кировском...
 
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