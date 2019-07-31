В столичном парке у фонтана прорвало трубопровод

Источник материала: Tut.by

Фонтан «Купалье» в парке имени Янки Купалы временно закроют на ремонт из-за прорыва трубопровода. Мы узнали, как много времени займут работы.





Сегодня в парке имени Янки Купалы произошла нештатная ситуация — вода из фонтана стала затапливать парк.

— Есть такая проблема. Прорвался трубопровод, начало затапливать парк — прилегающую территорию. Определили, что это трубопровод, который находится под землей, а не в фонтане. Приняли решение приостановить работу фонтана до окончания выполнения ремонтных работ, — рассказал главный инженер «Минскзленестроя» Владимир Бабивский.

Строительные работы постараются сделать в кратчайший срок, там необходимо провести земляные работы, которые осложняются статусом парка историко-культурной ценности.

— Просто так эти работы не начинаются, есть процедура согласования. Работы будет проводить строительная организация, которая в свое время осуществляла строительство фонтана и несла гарантийные обязательства. Период гарантии окончен, поэтому работы будут выполнены за счет средств «Минскзеленстроя» — понадобится не меньше недели.

На время ремонта фонтана в нем демонтируют фонтанные насадки — чтобы не провоцировать вандалов. После работ территорию благоустроят и проведут испытания.