ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столичном парке у фонтана прорвало трубопровод

01.08.2019 16:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фонтан «Купалье» в парке имени Янки Купалы временно закроют на ремонт из-за прорыва трубопровода. Мы узнали, как много времени займут работы.


Сегодня в парке имени Янки Купалы произошла нештатная ситуация — вода из фонтана стала затапливать парк.

— Есть такая проблема. Прорвался трубопровод, начало затапливать парк — прилегающую территорию. Определили, что это трубопровод, который находится под землей, а не в фонтане. Приняли решение приостановить работу фонтана до окончания выполнения ремонтных работ, — рассказал главный инженер «Минскзленестроя» Владимир Бабивский.

Строительные работы постараются сделать в кратчайший срок, там необходимо провести земляные работы, которые осложняются статусом парка историко-культурной ценности.

— Просто так эти работы не начинаются, есть процедура согласования. Работы будет проводить строительная организация, которая в свое время осуществляла строительство фонтана и несла гарантийные обязательства. Период гарантии окончен, поэтому работы будут выполнены за счет средств «Минскзеленстроя» — понадобится не меньше недели.

На время ремонта фонтана в нем демонтируют фонтанные насадки — чтобы не провоцировать вандалов. После работ территорию благоустроят и проведут испытания.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонтан «Купалье» в парке имени Янки Купалы временно закроют на ремонт из-за прорыва трубопровода.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минской области в первом полугодии выросла преступность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика