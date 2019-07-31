|
Пьяный парень забрался на крышу чужой машины и стал танцевать. Его задержали
01.08.2019 16:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция задержала 25-летнего парня, который залез на крышу чужого авто и потанцевал на его крыше. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
25-летний парень отдыхал с коллегами за городом. Когда вернулся в столицу — зашел в офис, чтобы забрать личные вещи. Проходя мимо KIA Rio, которая стояла на парковке, парень решил пошутить, забрался на крышу машины и стал танцевать. Этим он повредил авто, но уехал домой.
Милиция парня задержала. Он пояснил, что не злоупотребляет спиртным, но в тот вечер был сильно пьян, поэтому свои действия не контролировал.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
За совершение деяний, предусмотренных ч.1 ст. 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь («Хулиганство»), грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень решил пошутить, забрался на крышу машины и стал танцевать. Этим он повредил авто, но уехал домой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)