Пьяный парень забрался на крышу чужой машины и стал танцевать. Его задержали

Источник материала: Tut.by

Милиция задержала 25-летнего парня, который залез на крышу чужого авто и потанцевал на его крыше. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: minsk.mvd.gov.by

25-летний парень отдыхал с коллегами за городом. Когда вернулся в столицу — зашел в офис, чтобы забрать личные вещи. Проходя мимо KIA Rio, которая стояла на парковке, парень решил пошутить, забрался на крышу машины и стал танцевать. Этим он повредил авто, но уехал домой.

Милиция парня задержала. Он пояснил, что не злоупотребляет спиртным, но в тот вечер был сильно пьян, поэтому свои действия не контролировал.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям фигуранта.

За совершение деяний, предусмотренных ч.1 ст. 339 Уголовного Кодекса Республики Беларусь («Хулиганство»), грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.