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Наказание за торговлю детьми может увеличиться до 20 лет лишения свободы

01.08.2019 16:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Наказание за торговлю детьми может увеличиться до 20 лет лишения свободы
Фото СК

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД предлагает увеличить наказание за торговлю детьми до 20 лет лишения свободы, законопроект с соответствующими изменениями может поступить в парламент весной 2020 года. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказал заместитель начальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Владимир Емельянов, сообщает БЕЛТА.

Разработанный законопроект включает введение новой статьи УК "Торговля детьми". Это новшество инициировало МВД. "Причем инициировали мы его достаточно давно, но сейчас пришли к той редакции, которая удовлетворяет многих заинтересованных, - сказал Владимир Емельянов. - Документ касается не только торговли детьми, и надеюсь, что в апреле 2020 года он будет вноситься в парламент".

Правоохранитель отметил, что сейчас наказание за торговлю детьми регулируется ст.181 УК (торговля людьми), где есть квалифицирующие признаки. "Один из них - торговля несовершеннолетними. И наказание - до 15 лет лишения свободы. Мы предлагаем, чтобы ответственность была до 20 лет лишения свободы", - подчеркнул Владимир Емельянов.

С начала года в Беларуси зафиксировано 50 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них 10 касаются трудовой эксплуатации, 40 - сексуальной. Жертвами стали 62 человека.

Как сообщалось, 30 июля в Беларуси стартовала информационная кампания по предотвращению сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей. Она проходит под слоганом "Научите детей видеть ложь". Кампания направлена на информирование родителей и специалистов, работающих с детьми, о проблеме сексуального насилия и эксплуатации несовершеннолетних. Слоган кампании призывает родителей занять активную позицию по отношению к детям: разговаривать и выстраивать с ними доверительные отношения. Как ожидается, в ближайшее время будет запущен сайт, где будет содержаться много информации по этой проблематике.

Кампанию проводят Министерство внутренних дел и Международная организация по миграции в партнерстве с ЮНИСЕФ по проекту международной технической помощи "Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми" при финансовой поддержке МИД Королевства Норвегия, USAID и правительства Республики Польша (Польская помощь). Тематические мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, организованы также при поддержке МИД Беларуси и частных компаний.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД предлагает увеличить наказание за торговлю детьми до 20 лет лишения свободы, законопроект с соответствующими изменениями может...
 
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