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Лжемилиционер из Браславского района, распивавший вино в погонах сержанта, получил штраф
01.08.2019 16:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Браславского района, который
Напомним, 48-летний мужчина, не являющийся сотрудником правоохранительных органов, находился в общественном месте в деревне Рубеж в форме работника милиции. На нем были надеты милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. При этом он распивал вино.
Сотрудники департамента охраны отвезли его в Браславский РОВД для разбирательства.
В отношении мужчины составили административные протоколы за распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также за ношение установленной формы одежды лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям.
Милицейскую форму у мужчины изъяли.
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На мужчине были надеты милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. При этом он распивал вино.
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