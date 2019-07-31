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Лжемилиционер из Браславского района, распивавший вино в погонах сержанта, получил штраф

01.08.2019 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Браславского района, который распивал вино в форме сержанта милиции, получил штраф — 7 базовых величин (178,5 рубля). Такое решение вынес суд Браславского района, который 31 июля рассмотрел административное дело о незаконном ношении форменной одежды. Об этом сообщает Верховный суд.

Напомним, 48-летний мужчина, не являющийся сотрудником правоохранительных органов, находился в общественном месте в деревне Рубеж в форме работника милиции. На нем были надеты милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. При этом он распивал вино.

Сотрудники департамента охраны отвезли его в Браславский РОВД для разбирательства.

В отношении мужчины составили административные протоколы за распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте в состоянии опьянения, а также за ношение установленной формы одежды лицом, не имеющим на это права, не причинившее существенного вреда гражданам либо государственным или общественным организациям.

Милицейскую форму у мужчины изъяли.

 
 
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На мужчине были надеты милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. При этом он распивал вино.
 
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