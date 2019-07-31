Главный акушер-гинеколог Минска рассказала, что изменилось в роддомах и женских консультациях

Источник материала: Tut.by

Очень часто беременные и женщины, которые планируют рождение детей, верят различным интернет-мифам о женском здоровье и родах. Многие из них, если не большинство, оказываются не основанными на фактах утверждениями. Главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова согласилась проанализировать эти мифы и рассказала, есть ли в них доля правды. Также она объяснила, почему современной женщине важно следить за своим здоровьем и посещать городские акции, когда врачи встречаются с пациентками в неформальной обстановке и отвечают на все вопросы.



Главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ирина Иконостасова.

Миф 1. Если муж бесплоден, то в семье никогда не будет детей

— Если у мужа причина бесплодия связана с перенесенными инфекционными заболеваниями мочеполовой системы и болезнями эндокринной системы, анатомическими особенностями (например, варикоцеле — расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика) — это состояние можно скорректировать. Мужчина пролечится, и после этого беременность у женщины может наступить. Но если повреждены сперматозоиды или они в силу разных причин неактивны, забеременеть без помощи вспомогательных репродуктивных технологий вряд ли получится.

В Беларуси, как и других европейских странах, бесплодными считаются около 14% семей. При этом в 50% случаев бесплодны женщины и в 50% — мужчины. Однако в последние годы специалисты во всех европейских странах тревожатся именно о причинах мужского бесплодия. Понимая это, еще в прошлом году в Минске на базе городского клинического консультативно-диагностического центра мы открыли Городской центр мужского здоровья . В него уже обратилось более 2 тысяч человек.

Там могут проконсультироваться мужчины в любом возрасте и пройти любые обследования, начиная от сдачи анализов на инфекции мочеполовой системы и заканчивая гормонами. Работает очень мощная лаборатория. Более того, там же есть и операционная, где проводят малоинвазивные операции. Консультации проводят уролог, эндокринолог, сексолог и психотерапевт.



В 3-м роддоме Минска. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Городской центр мужского здоровья пациентов могут направить урологи из городских поликлиник, также мужчинам туда могут порекомендовать обратиться и гинекологи: у них многие пары наблюдаются по поводу бесплодия. Однако это не единственное место, где можно получить медицинскую помощь в связи с бесплодием. В городском клиническом роддоме № 2 есть Городской центр планирования семьи. Сюда тоже направляют из городских поликлиник и женских консультаций, но именно те пары, которые уже столкнулись с этой проблемой и хотят стать родителями.

В этом году мы решили реформировать центр планирования семьи. С января 2019 года там уже выделено 15 стационарных коек для пациентов, которые готовятся стать родителями при помощи ЭКО. А уже к осени планируем увеличить количество врачей-специалистов, чтобы женщины после применения вспомогательных репродуктивных технологий наблюдались здесь же, а не в своей женской консультации. И в этом роддоме они будут получать медицинскую помощь во время родов и после них.

Надо осознавать, что женщины очень долго ждали эту беременность (иногда далеко не с первой попытки ЭКО), они за нее держатся и хотят наблюдаться у профессиональных докторов, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями. Со своей стороны мы хотим, чтобы таким женщинам уделяли еще больше внимания, поэтому и решили немного реформировать центр.

В целом в прошлом году в Минске при помощи ЭКО родилось около 600 детей. Это не много и демографическую проблему мы этим путем не решаем, но мы решаем проблему каждой конкретной семьи, а это очень важно.

Миф 2. Рожать в 40 лет лучше, чем в 20

— Это не миф, а откровенная глупость. Хороший возраст для рождения первого ребенка — 20−35 лет. Чем женщина старше, тем ей сложнее забеременеть. И, как правило, к этому возрасту у женщин уже есть другие заболевания. Например, артериальная гипертензия, проблемы с эндокринной системой, те же гинекологические вопросы и многие другие.

Могу сказать, что гинекологи рекомендуют вступать в семейные отношения хотя бы в 24−25 лет, и не откладывать надолго рождение первенца. Ведь в это время организм еще крепкий и хорошо функционирует.

Урбанизация и жизнь в мегаполисе приводит к тому, что женщины получают образование, строят карьеру, становятся самодостаточными, хотят достойной жизни, и только когда все это получат, начинают думать о создании семьи. Вопросы рождения детей откладываются на потом. Сейчас некоторые успешные женщины рассматривают вопросы сохранения и криоконсервации своих яйцеклеток, чтобы и в 40 лет или позже иметь возможность стать мамой с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Такая возможность есть и в нашей стране.



В 5-м роддоме Минска. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня в Минске первого ребенка женщины рожают примерно в 29 лет, второго — в 32−33 года. Мужчины в столице вступают в брак в 28 лет. Возраст создания семьи смещается и также смещается момент, когда пара решает родить ребенка.

Как бы это ни было банально, но вторых и последующих детей рожают именно в тех семьях, где есть любовь, дружба, взаимопомощь. Если женщина не чувствует поддержки мужчины, то она родит одного, а дальше рожать не будет. Тем более, что сейчас очень многие женщины занимаются бизнесом, много работают и сами содержат семью. Родив одного ребенка, они считают, что свою материнскую функцию выполнили, воспитать ребенка и поставить его на ноги не так просто.

Поэтому, на мой взгляд, чтобы увеличить рождаемость в стране, нужно формировать положительный имидж института семьи. И тогда у нас в семьях будет по двое-трое детей.

Миф 3. Рожать нужно с распущенными волосами

— Это народное поверье, а не миф. Считается, что если ты снимаешь с волос резинку или заколку, то вместе с ней уходят все возможные препятствия, которые могут возникнуть в родах. В наших роддомах, действительно, волосы распускают, но при этом в родзале надевают одноразовые шапочки.

Сейчас в роддомах очень многое изменилось по сравнению с тем, как это еще было лет 20 назад. Почти везде в родзалах есть кресла-трансформеры, где-то предлагают специальные стульчики для вертикальных родов. Сейчас все разрешено: в период между схватками можно ходить, принимать душ, везде есть фитболы. Если на них сидеть, то снимается напряжение с мышц тазового дна, менее болезненно проходит первый период родов.



Кресло-трансформер в 6-м роддоме Минска. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

При этом сегодня в каждом роддоме женщина может рожать без боли: наши анестезиологи владеют методикой введения эпидуральной анестезии, а медикаменты есть в наличии. Такую анестезию в минских роддомах используют в 15−23% случаев во время естественных родов. Но мы хотели бы, чтобы этот показатель был выше, и об этом постоянно говорим на своих конференциях и профессиональных семинарах. В европейских странах этот показатель — 40−50%, в США — 60%. Там женщины не хотят терпеть боль и просят анестезию.

Почему у нас реже применяют эпидуральную анестезию, чем на Западе? Анестезиологи говорят, что многие беременные от нее сами отказываются, так как опасаются осложнений. Некоторые пациентки в принципе боятся уколов в спину.

Во время самой процедуры может быть реакция в виде снижения давления, и это может отразиться на плоде. Но врачи это состояние контролируют. После анестезии у некоторых женщин в первые сутки могут быть головные боли, но это редко встречается. Какие-то более серьезные реакции возникают крайне редко.





По медицинским показаниям эпидуральную анестезию мы применяем в обязательном порядке. Такими показаниями может быть аномалия родовой деятельности , преэклампсия , заболевания сердца…

Сейчас в каждой женской консультации Минска мы планируем выдавать беременным буклет, в которой будем объяснять, что собой представляет эпидуральная анестезия, какие могут быть последствия и противопоказания. Это важно сделать, чтобы женщина еще до родов могла изучить вопрос в спокойной обстановке и принять для себя какое-то решение. И этот буклет каждая роженица теперь будет иметь при себе вместе с обменной картой.

Миф 4. Если ничего не болит, то к гинекологу можно не ходить

— Если ничего не болит и все хорошо, то все равно рекомендуется посещать гинеколога один раз в три года в возрасте до 45 лет или один раз в два года, если женщина старше 45 лет.

Есть заблуждение, что во время климакса к гинекологу можно не ходить. Но это не так, тем более, сейчас климакс наступает раньше, чем у женщин поколения наших родителей. У них он был после 50 лет, а сейчас многие приходят с климаксом и в 45−46 лет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На то, когда придет климакс, влияет много факторов. Если женщина рожала не один раз, продолжительно кормила грудью, не делала абортов, и у нее не было никаких операций на органах малого таза, то он начнется после 50 лет. Также влияет наследственность: если у матери был ранний климакс, высока вероятность того, что и у дочери он придет рано. В Минске на базе городской гинекологической больницы функционирует Городской кабинет патологии климакса. Именно там женщины из Минска могут детально проконсультироваться по поводу климактерического периода.

Во время приема гинеколог должен вас не только посмотреть, но и взять мазок на флору и цитологию. Сейчас примерно в половине женских консультаций Минска выполняют цитологическое исследование из шейки матки методом жидкостной цитологии. До конца года этим методом будут охвачены все поликлиники.

С 3 августа в Минске стартует медико-социальный проект „Марафон женского здоровья — 2019 “. Его цель — повысить осведомленность женщин о важности и специфике заботы о своем здоровье, запустить эффективный механизм напоминания женщинам всех возрастов о необходимости профилактики серьезных проблем в сфере женского здоровья, создать предпосылки для рождения здоровых детей и повысить качество жизни женщины. Мероприятия будут организованы как в роддомах, так и в одних из самых крупных торговых центрах столицы.

С участниками акции встретятся врачи из разных областей: это гинекологи, кардиологи, эндокринологи, онкологи, маммологи, диетологи, специалисты в области педиатрии, психологи… В роддомах будут организованы встречи с беременными и их партнерами, где они увидят, в каких условиях будут рожать, зададут вопросы по поводу родов и ухода за малышами. Наверное, нет тем, которые во время этой акции врачи не обсудят с пришедшими на мероприятие.

Миф 5. К мужчине-гинекологу лучше не идти

— Стесняться мужчин акушер-гинекологов не стоит, они профессионально относятся к вопросам осмотра пациенток. Скажу больше, многие женщины очень часто предпочитают именно консультации мужчин акушер-гинекологов.

В европейских странах и США в этой сфере практически не работают женщины, акушерство и гинекология считается высшим пилотажем в медицине.





Поэтому мы очень радуемся, когда в нашу службу приходят доктора-мужчины. Сейчас в каждом минском роддоме их пять-семь человек. Из 36 женских консультаций только двумя заведуют мужчины.

Миф 6. К беременности можно не готовиться

— Это, действительно, миф. К беременности необходимо готовиться как женщине, так и мужчине. Нужно в целом проверить состояние здоровья, подлечить хронические заболевания, наполнить организм витаминами. Сейчас женщинам рекомендуется за три месяца до факта зачатия принимать фолаты — фолиевую кислоту. Это нужно для профилактики пороков центральной нервной системы у будущего ребенка.

Поэтому тем, кто планирует завести детей, нужно прийти к участковому гинекологу и терапевту за шесть месяцев до беременности и пройти обследование у профильных специалистов: у того же эндокринолога, уролога.

Миф 7. Рожать дома не так страшно, как в роддоме

— Медики категорически против родов на дому. Роды — сложно прогнозируемый процесс. Во время них может возникнуть кровотечение, и что будет дальше — никто не сможет предугадать. Еще есть такое коварное состояние как преэклампсия, когда до высоких цифр повышается давление и при этом может наступить кровоизлияние в мозг, в сетчатку глаза и другие органы, возникнуть отслойка плаценты и гибель плода в родах.

Любая женщина, которая рожает дома, рискует не только своей жизнью, но и жизнью ребенка. Ребенок может быть многократно обвит пуповиной, во время потуг может наступить острая гипоксия плода. Да, он может родиться живым в состоянии тяжелой асфиксии, но ему будет необходима срочная помощь детских реаниматологов и искусственная вентиляция легких. Таких деток в роддомах спасают, а в домашних условиях это невозможно.

Также у ребенка может быть врожденная инфекция, которая примерно в 40% случаев вообще не диагностируется на этапе беременности. Однако, ее можно выявить на первые-вторые сутки после родов. У детей бывают врожденные пневмонии. Именно поэтому важно, чтобы женщина рожала в роддоме.





Радует, что количество случаев родов на дому в Минске падает. Три года назад их было примерно 80 в год, а в прошлом году уже 60. Среди них, конечно же, есть единичные случаи, когда роды оказались преждевременными или быстрыми и скорая не успела приехать и довезти женщину до роддома.

Мы анализировали, кто чаще всего рожает на дому, и узнали, что такое решение семья принимает коллегиально. Женщина решает рожать дома вместе с мужем. В большинстве случаев такими роженицами оказались женщины с высшим образованием: среди них были журналисты, экономисты, юристы, банковские служащие. Также среди тех, кто рожает на дому есть сторонники естественных родов, таких, как это было еще во времена наших бабушек.

Могу сказать, что после того, когда в 2018 году мы провели дни открытых дверей в роддомах, многие женщины перестали даже рассматривать возможность родов на дому. Они пришли на лекции к врачам, задали свои вопросы, получили на них ответы — и перестали бояться идти в роддом, они стали больше доверять медикам.