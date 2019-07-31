Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 01.08.2019

По общему намолоту лидируют:
Несвижский (93 156 тонн), Слуцкий (75 082 тонн), Копыльский (68 010 тонн), Клецкий (60 980 тонн), Солигорский (51 145 тонны).
По урожайности лидируют:
Несвижский (59,0 ц с га), Клецкий (49,0 ц с га), Дзержинский (49,0 ц с га), Минский (44,0 ц с га), Смолевичский (41,0 ц с га), Молодечненский (41,0 ц с га)
По урожайности среди хозяйств:
- ОАО «Гастелловское» Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (83,0 ц с га);
- ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (80,5 ц с га);
- ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (77,7 ц с га);
- СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (77,2 ц с га);
- СК «Логойский» РУП «Белоруснефть ‒ Минскоблнефтепродукт» Логойского района ‒ Зимовой Дмитрий Владимирович (70,7 ц с га)
Лучшие комбайновые экипажи:
- Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
(ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 2 165 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
- Исаеня Андрей Викторович (ОАО «Большевик-Агро», Солигорского района) – намолочено 2 165 тонн, марка комбайна - Lexion-600;
- Шутило Павел Михайлович, Шкутько Александр Сергеевич (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 2 026 тонн; марка комбайна – GS-12;
- Лучик Иван Валерьевич, Гуринович Сергей иванович (Филиал «ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Слуцкого района) – намолочено 1 967 тонн, марка комбайна - Lexion-580.
- Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) ¬¬– намолочено 1 916 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
Лучшие водители:
- Литошко Сергей Александрович (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 2 523 тонны; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
- Хролович Алексей Владимирович (ОАО "Горняк", Солигорского района) – 2 520 тонны; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20;
- Прокопенко Максим Романович (Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат») – 2 199 тонн; марка автомобиля – МАЗ 5551605;
- Тябус Александр Николаевич (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 2 096 тонны; марка автомобиля – МАЗ 650118;
- Достанко Сергей Олегович (ОАО"Речень", Любанского района – 2 043 тонны; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
Сушильные агрегаты:
- Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь", Несвижского района) – высушено 9 300 тонн;
- Яцкевич Иван Михайлович (ОАО "Городея", Несвижского района) – высушено 8 780 тонн;
- Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 7 634 тонны;
- Русак Александр Александрович, Жук Дмитрий Николаевич (ОАО "РАПС", Минского района) – высушено 6 566 тонн;
- Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) – высушено 6 243 тонн;