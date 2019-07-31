ИНнформация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 августа 2019 года в районе УБРАНО 30,8 % УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
НАМОЛОЧЕНО 24 320 тонн зерна
УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 30.9цн./га
СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:
ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 79 % площадей;
ООО 2Метча – Агро» - убрано 53 % уборочных площадей
ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 46 % уборочных площадей;
ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Гааньсу – Бел» убрано – 40 % уборочных пложщадей;
филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 36.1 % площадей;
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:
ФИЛИАЛ « БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - 50,0 цн./га
АЖХ «БАТЭ» - 39.6 цн./га;
ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 37.6 цн./га;
ООО «БОЖЕДАРЫ» - 35.4
ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 38.0 цн./га
СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 36,0 цн./га
ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 896 тонн зерна от комбайнов
СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов - КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 189 га и намолотил 882 тонны зерна;
СУШКА ЗЕРНА:
Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходосевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 3050 тонн.