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ИНнформация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

01.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  01 августа  2019 года в районе  УБРАНО  30,8 %  УБОРОЧНЫХ  ПЛОЩАДЕЙ.

НАМОЛОЧЕНО  24 320  тонн  зерна

УРОЖАЙНОСТЬ  СОСТАВЛЯЕТ  - 30.9цн./га   

СРЕДИ  СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ  ПО УБОРКЕ  ЛИДИРУЮТ:

ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 79 % площадей;

ООО 2Метча – Агро» - убрано 53 % уборочных площадей

ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 46 % уборочных площадей;

ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Гааньсу – Бел» убрано – 40 % уборочных пложщадей;

филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»  - убрано 36.1 % площадей;

ПО  УРОЖАЙНОСТИ  ЛИДИРУЮТ:

ФИЛИАЛ « БОЛЬШИЕ  НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»   - 50,0 цн./га

АЖХ «БАТЭ» -   39.6  цн./га;

ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 37.6 цн./га;

ООО «БОЖЕДАРЫ» - 35.4

ФИЛИАЛ «НИВКИ»  УП «Бумажная фабрика Гознака» - 38.0 цн./га

СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 36,0 цн./га

ЛУЧШИЕ  НА  УБОРКЕ УРОЖАЯ

ВОДИТЕЛИ  НА  ОТВОЗКЕ  ЗЕРНА: 

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»  -  КАПТУР  СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  на  автомашине  МАЗ  555142   перевез   896 тонн  зерна  от  комбайнов

СРЕДИ  КОМБАЙНЕРОВ НА  УБОРКЕ  ЗЕРНА: 

Филиал  «БОЛЬШИЕ  НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов  -  КУКАЛЕВСКИЙ  ДМИТРИЙ  МИХАЙЛОВИЧ  на  комбайне  «ЛЕКСИОН – 560»  убрал 189 га и намолотил  882  тонны  зерна;

СУШКА  ЗЕРНА:

Филиал «Большие  Новоселки»  -  звено  в  составе:  Ходосевича  Руслана  Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку  зерна  на  зерносушильном  комплексе  ЗСК – 60ША (Амкодор)  в  количестве  3050  тонн. 

 
 
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В районе необходимо убрать25 586газерновых и зернобобовых культур .
 
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