Скажи насилию в семье «НЕТ»!

Источник материала: Навiны Палесся





С 29 июля по 3 августа сотрудниками Столинского РОВД проводится специальный комплекс мероприятий «Быт» по профилактике и предупреждению тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

Одной из главных причин возникновения конфликтных ситуаций в семье является злоупотребление спиртными напитками. Второй немаловажной проблемой является то обстоятельство, что бывшие супруги после расторжения брака продолжают проживать на одной жилплощади. Ещё одной проблемой семейных взаимоотношений выступает ревность.

Как сообщил заместитель начальника Столинского РОВД подполковник милиции Виталий КУЛЕШОВ, за 6 месяцев этого года в районе зарегистрировано 245 сообщений о семейных скандалах. К административной ответственности за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений (за умышленное причинение телесного повреждения, иные насильственные действия и оскорбление) были привлечены – 156 граждан. Возбуждено 4 уголовных дела по ст. 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного повреждения); 2 уголовных дела по ст. 186 (угроза убийством).

Пострадавшие от насилия могут обратиться за помощью по телефону «Горячей линии» УВД Брестского облисполкома 8-0162-45-62-15, 8-029-524-96-42 (МТС), 8-029-690-49-25 (Велком), в Столинский РОВД по телефону 8-029-205-31-62 (МТС) или «102».

Согласно Закону Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» одной из правовых форм, направленных на профилактику преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений является вынесение защитных предписаний.

За 6 месяцев этого года было вынесено 34 защитных предписаний в отношении семейных аргессоров, которые на момент срока действия вынесенного защитного предписания покидают совместное жилое помещение.

Специалистами территориального центра социального обслуживания населения г. Столина, оказывается психологическая, юридическая и социальная помощь гражданам, пострадавшим от домашнего насилия. Столинским районным исполнительным комитетом определено место для оказания социальных услуг временного приюта жертвам торговли людьми, лицам, пострадавших от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий.

Кроме того, на территории страны работает общереспубликанская «горячая линия» для жертв домашнего насилия: 8-801-100-801. При обращении на данную линию жертве оказывается помощь психологом, юристом и социальным работником.

Даже если вам кажется, что в вашей жизни наступила безысходность, важно понимать: есть люди и структуры, которые обязательно встанут на вашу защиту.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ