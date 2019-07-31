Сегодня в больницах и поликлиниках страны начали работу более 5 тысяч молодых специалистов

Источник материала: Tut.by

Сегодня в поликлиники и больницы Беларуси на первые рабочие места прибыло более пяти тысяч молодых медиков, сообщает пресс-служба Минздрава .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Всего 1 августа к работе в учреждениях здравоохранения страны приступили 5573 специалистов: 2965 — врачей-специалистов и 2 608 врачей-интернов. В Минске их 1 368, в Минской области — 805, Могилевской области — 685, Витебской области — 575, Гродненской области — 486, Гомельской области — 765 и Брестской области — 672. В организациях здравоохранения республиканского подчинения в том числе начали работать 217 врачей-специалистов и врачей-интернов.

В 2019 году получили распределение на первые рабочие места 3686 выпускников медколледжей.

Сейчас в здравоохранении работает 308 425 человек, из них 85,2% — женщины. За последние пять лет численность врачей-специалистов выросла на 8,8%, специалистов со средним специальным образованием — на 4,2%.