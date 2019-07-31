|
Парня, который выбросил в реку велосипед байкшеринга, отпустили под обязательство о явке
01.08.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
31 июля в Минске задержали 14-летнего парня, который выбросил в Свислочь велосипед байкшеринга. Видео было опубликовано в интернете. 1 августа его отпустили, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.
— Парень допрошен, он вину признал и в настоящее время к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала нам официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.
Центральный районный отдел (г.Минска) Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК). Ответственность за действия, предусмотренные этой статьей, наступает с 14 лет.
Видеозапись приобщили к материалам дела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера парня задержали сотрудники уголовного розыска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)