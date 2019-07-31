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Парня, который выбросил в реку велосипед байкшеринга, отпустили под обязательство о явке

01.08.2019 18:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 июля в Минске задержали 14-летнего парня, который выбросил в Свислочь велосипед байкшеринга. Видео было опубликовано в интернете. 1 августа его отпустили, сообщили TUT.BY в Следственном комитете.

— Парень допрошен, он вину признал и в настоящее время к нему применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказала нам официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.


Открыть/скачать видео (412.35 КБ)

Напомним, после опубликованного видео в Сети, компания, которая занимается прокатом велосипедов, написала заявление в милицию. Стоимость поврежденного имущества — 728 рублей.

Центральный районный отдел (г.Минска) Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК). Ответственность за действия, предусмотренные этой статьей, наступает с 14 лет.

Видеозапись приобщили к материалам дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера парня задержали сотрудники уголовного розыска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
 
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