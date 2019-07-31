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Президент выделил деньги на оздоровление в «Зубренке» 92 детей из Китая

01.08.2019 18:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь организует отдых и оздоровление в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» для 92 детей из Китая, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

На оздоровление детей из резервного фонда президента выделяется около 387 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

«Финансовые средства выделены в целях реализации Меморандума о намерениях сотрудничества в области оздоровления несовершеннолетних граждан между министерствами образования Беларуси и Китая от 10 января 2019 года. Взаимное приглашение детей будет способствовать существенному углублению сотрудничества стран в социально-гуманитарной сфере», — сказано в сообщении.

В программу пребывания китайских детей включены санаторно-оздоровительные услуги на базе центра и экскурсионно-культурные мероприятия в Минске и других регионах.

В предыдущие два года на оздоровление в «Зубренок» приезжали дети из Сирии.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь организует отдых и оздоровление в детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок» для 92 детей из Китая
 
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