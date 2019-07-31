|
В Клиечвском районе в лесу потерялся 12-летний мальчик
01.08.2019 21:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 1 августа в лесу возле деревни Дубна Кличевского района потерялся 12-летний мальчик,
Ребенок с подругой своей матери ходил в лес за грибами. Они пробыли там несколько часов и вышли на дорогу. После чего ребенок попросился в лес снова. Женщина его отпустила. Вскоре мальчик перестал откликаться.
Сначала женщина пытались сама искать ребенка, но позже обратилась в милицию. Мальчика ищут сотрудники Кличевского РОВД и спасатели.
Приметы мальчика: на вид 12−13 лет, светло-синяя байка, светло-зеленые спортивные штаны, коричневые кроссовки, при себе имел пластмассовое ведро фиолетового цвета.
Всех, кому известно о месте нахождения мальчика, милиция просит сообщить по телефону 102.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ребенок с подругой своей матери ходил в лес за грибами. Они пробыли там несколько часов и вышли на дорогу. После чего ребенок попросился в лес снова.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)