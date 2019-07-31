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Облсуд уменьшил долг государству, который начислили ухаживающему за отцом-инвалидом жителю Барановичей
01.08.2019 21:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 августа в Бресте рассмотрели жалобу жителя Барановичей Веслава Соколовского на решение суда Барановичского района и города Барановчи. Сумму, которую он оказался должен государству за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному графику с уходом за отцом-инвалидом, сократили с 10,5 тысячи рублей до 7 768 рублей и 59 копеек. Об этом сообщил TUT.BY Веслав Соколовский.
Веслав Соколовский 14 лет ухаживает за своим отцом Тадеушем Казимировичем, который в 2006 году пережил инсульт. В 2014 году он поступил в БГУ на специальность «русская филология».
Согласно справке из вуза, Веслав обучался по индивидуальному графику «с возможностью свободного посещения занятий в связи с необходимостью ухода за отцом — инвалидом І группы». Совмещать учебу с уходом было сложно, но индивидуальный график позволял ему проводить в университете меньше времени, чем если бы он учился на заочном.
В университете Веслав успел окончить только три курса. Состояние отца ухудшилось. Мама с ним одна не справлялась. Веславу пришлось уйти в академический отпуск, а позже забрал документы.
Отца подлечили, а в мае этого года семья получила иск из управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. Оказалось, что во время учебы в университете Веслав необоснованно получал пособие по уходу за отцом-инвалидом. Основание — положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы. Как указано в документе, это право «имеют лица (…), не обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме получения образования».
Веславу выставили иск о взыскании неосновательно приобретенных денежных средств. За три года обучения в университете и год академического отпуска насчитали 8280 рублей 41 копейку плюс 2180 рублей процентов. Всего — около 10,5 тысячи рублей.
7 июня суд удовлетворил иск управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома.
Веслав подал жалобу в Брестский областной суд, в котором попросил отменить решение районного суда. Он подчеркнул, что хоть и учился на дневном отделении вуза, но — по индивидуальному графику и уделял отцу гораздо больше времени, чем если бы обучался на заочке, при которой получать пособие можно.
1 августа судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда по итогам рассмотрения жалобы постановила не взыскивать с него пособие, которое он получал во время академического отпуска. Таким образом, с Веслава взыскана общая сумма — 7768 рублей 59 копеек.
В беседе с TUT.BY он отметил, что намерен подать жалобу председателю Брестского областного суда, так как не считает себя виновным.
Напомним, после публикации истории Веслава на горячую линию TUT.BY поступило много
— Большое спасибо людям, которые откликнулись и которые поддерживают нашу семью, — сказал TUT.BY Веслав.
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Облсуд уменьшил долг государству, который начислили ухаживающему за отцом-инвалидом жителю Барановичей
Сумму, которую он оказался должен государству за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному графику с уходом за отцом-инвалидом,...
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