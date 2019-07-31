ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Облсуд уменьшил долг государству, который начислили ухаживающему за отцом-инвалидом жителю Барановичей

01.08.2019 21:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 августа в Бресте рассмотрели жалобу жителя Барановичей Веслава Соколовского на решение суда Барановичского района и города Барановчи. Сумму, которую он оказался должен государству за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному графику с уходом за отцом-инвалидом, сократили с 10,5 тысячи рублей до 7 768 рублей и 59 копеек. Об этом сообщил TUT.BY Веслав Соколовский.


Жизнь на дне. Как сын, смотрящий больного отца, оказался должен государству огромные деньги

Веслав Соколовский 14 лет ухаживает за своим отцом Тадеушем Казимировичем, который в 2006 году пережил инсульт. В 2014 году он поступил в БГУ на специальность «русская филология».

Согласно справке из вуза, Веслав обучался по индивидуальному графику «с возможностью свободного посещения занятий в связи с необходимостью ухода за отцом — инвалидом І группы». Совмещать учебу с уходом было сложно, но индивидуальный график позволял ему проводить в университете меньше времени, чем если бы он учился на заочном.

В университете Веслав успел окончить только три курса. Состояние отца ухудшилось. Мама с ним одна не справлялась. Веславу пришлось уйти в академический отпуск, а позже забрал документы.

Отца подлечили, а в мае этого года семья получила иск из управления по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома. Оказалось, что во время учебы в университете Веслав необоснованно получал пособие по уходу за отцом-инвалидом. Основание — положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы. Как указано в документе, это право «имеют лица (…), не обучающиеся в учреждениях образования на дневной форме получения образования».

Веславу выставили иск о взыскании неосновательно приобретенных денежных средств. За три года обучения в университете и год академического отпуска насчитали 8280 рублей 41 копейку плюс 2180 рублей процентов. Всего — около 10,5 тысячи рублей.

7 июня суд удовлетворил иск управления по труду, занятости и соцзащите Барановичского горисполкома.

Веслав подал жалобу в Брестский областной суд, в котором попросил отменить решение районного суда. Он подчеркнул, что хоть и учился на дневном отделении вуза, но — по индивидуальному графику и уделял отцу гораздо больше времени, чем если бы обучался на заочке, при которой получать пособие можно.

1 августа судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда по итогам рассмотрения жалобы постановила не взыскивать с него пособие, которое он получал во время академического отпуска. Таким образом, с Веслава взыскана общая сумма — 7768 рублей 59 копеек.

В беседе с TUT.BY он отметил, что намерен подать жалобу председателю Брестского областного суда, так как не считает себя виновным.

Напомним, после публикации истории Веслава на горячую линию TUT.BY поступило много предложений о помощи. По нашей просьбе Веслав открыл в банке благотворительный счет, куда за полторы недели поступило 10,5 тысячи рублей. Сейчас на счету около 12,5 тысячи рублей.

— Большое спасибо людям, которые откликнулись и которые поддерживают нашу семью, — сказал TUT.BY Веслав.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сумму, которую он оказался должен государству за то, что пытался совместить обучение в университете по индивидуальному графику с уходом за отцом-инвалидом,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я не пыталась украсть Декстера». Интервью с мамой, которая на 15 часов закрылась с сыном в машине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика