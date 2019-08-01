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Материнский капитал разрешат досрочно использовать на жилье
01.08.2019 19:45 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Готовится проект указа, который разрешит использовать досрочно семейный капитал для строительства жилья.
Проект разрабатывают Минтруда и соцзащиты совместно с Минстройархитектуры и рядом других министерств, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.
Предполагается, пояснил он, что досрочно можно будет использовать средства, в том числе на строительство.
По словам председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александра Кручанова, для многодетных кредитуется площадь из расчета 20 кв.м на человека, но квартира может быть и больше. Поэтому в частности,
По данным Миноблисполкома, на начало года в улучшении жилищных условий нуждались более 6,8 тысяч многодетных семей. Планировалось за год обеспечить жильем 2 112 таких семей, пока задание выполнено на 19%. Однако власти планируют закрыть за оставшиеся 4 месяца построить еще 81%,
Средняя стоимость
Всего в 2019 году белорусские строители планируют возвести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой - 1 млн 60 тыс. кв.м. Для многодетных семей - 960 тысяч кв.м жилья.
Программа «семейный капитал» для поддержки многодетных семей
В марте 2015 года в Минске
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Готовится проект указа, который разрешит использовать досрочно семейный капитал для строительства жилья.
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