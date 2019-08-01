Материнский капитал разрешат досрочно использовать на жилье

Готовится проект указа, который разрешит использовать досрочно семейный капитал для строительства жилья.

Проект разрабатывают Минтруда и соцзащиты совместно с Минстройархитектуры и рядом других министерств, сообщил журналистам начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Предполагается, пояснил он, что досрочно можно будет использовать средства, в том числе на строительство.

По словам председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома Александра Кручанова, для многодетных кредитуется площадь из расчета 20 кв.м на человека, но квартира может быть и больше. Поэтому в частности, семейный капитал можно будет использовать на покрытие этой разницы.

По данным Миноблисполкома, на начало года в улучшении жилищных условий нуждались более 6,8 тысяч многодетных семей. Планировалось за год обеспечить жильем 2 112 таких семей, пока задание выполнено на 19%. Однако власти планируют закрыть за оставшиеся 4 месяца построить еще 81%, сообщает БелТА.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилья за счет всех источников финансирования в целом по Беларуси за январь-июнь 2019 года составила 1053 рубля, с использованием государственной поддержки — 880 рублей.

Всего в 2019 году белорусские строители планируют возвести 4 млн кв.м жилья, из них с господдержкой - 1 млн 60 тыс. кв.м. Для многодетных семей - 960 тысяч кв.м жилья.

Программа «семейный капитал» для поддержки многодетных семей начала действовать с 2015 г. Семье открывают счет в 10 тыс. долларов в виде единовременной выплаты при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. Распоряжаться этими средствами можно после достижения ребенком 18 лет.