Умирающие коровы, Минск Шушкевича, ребенок в приюте, мифы о родах и небанальный тур - все за вчера

Совсем серо этим утром. Ощущение, что наступил сентябрь, а не август. Так и хочется остаться под одеялом и никуда не выходить из дома. Хорошая новость в том, что сегодня пятница, и уже завтра можно будет отдохнуть. Начнем утро с полезного: научимся правильно обсуждать проблемы в отношениях, а потом быстро вспомним важные события вчерашнего дня.
САМОЕ ВАЖНОЕ
По Сети разошлись жуткие фото: умирающие и больные коровы в молочно-товарном комплексе в агрогородке Паршино Горецкого района. Мы съездили туда и увидели все своими глазами. Многие коровы в плачевном состоянии, а работники комплекса не знают уже что и делать, говорят, начальство их не слышит и ничего не предпринимает, чтобы исправить ситуацию.
Вы помните, кто такой Курманбек Бакиев? Да-да, это то самый беглый экс-президент Кыргызстана. Вчера ему исполнилось 70 лет. Он уже много лет живет в Беларуси, имеет белорусский паспорт, выучил мову, построил дом в Минске и даже был награжден белорусским орденом Дружбы народов. На родине в отношении экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел, по которым его приговорили к 30 годам лишения свободы.
С 2010 года на базе Светлогорского ЦКК реализуется инвестиционный проект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы. Новое предприятие рассчитывает на выпуск до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год. Промышленный гигант был построен с нуля при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. И вот теперь комбинат разрывает контракт с китайским генподрядчиком.
Александр Лукашенко подписал указ, которым поставил точку в деле ветеранов МЧС, оказавшихся в прошлом году под угрозой выселения из служебного жилья. С ними теперь будут заключать договоры найма на пять лет с возможностью продления. Что это за история и добились ли пенсионеры своего — в материале.
На начало июля 250 088 белорусов были зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. Это на 5% больше, чем годом ранее. На ИП приходится 2,2% от всех доходов госбюджета в первом полугодии. При этом ИП продолжают уходить из розничной торговли. Что вообще происходит на рынке труда? Эксперты рассказали, чем обернулся бурный рост зарплат в 2018 году.
«Шахтер» вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы. Команда после домашней победы над «Эсбьергом» со счетом 2:0 сыграла в Дании 0:0. В третьем раунде «горняков» ждет итальянский «Торино».
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
В цикле статей «Аборигены» свой Минск показал первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Его расссказ — экскурсия по прошлому столицы, очень интересно. Почитайте про Комаровское болото, виселицы в оккупированном городе, секретные исследования в башнях БГУ и встречу на заводе с Ли Харви Освальдом. А еще Станислав Шушкевич рассказал нам, что считает своим самым великим преступлением.
Пожалуйста, будьте очень внимательны, не давайте данные своей карты никому! Так много мошенников развелось. Они не могут технически похитить деньги, взломав интернет-банк, например, поэтому все чаще пытаются выудить данные от пользователя. Мошенники очень изобретательны, поэтому держите советы от экспертов, как сохранить свои деньги.
Очень полезный материал для тех, кто планирует беременность. Мы собрали мифы о родах, а главный акушер-гинеколог Минска их прокомментировала. Почитайте, если есть какие-то страхи и сомнения, чтобы их развеять. Мужчины, не игнорируйте ссылку, там есть полезное и для вас.
Недавно в Бресте произошла громкая история: мама закрылась в машине с маленьким сыном на 15 часов и открыла дверь только представителям администрации района и органов опеки. Родители мальчика разводятся, малыша после инцидента определили в приют. Поговорили с мамой маленького Декстера. Она рассказала свою версию происходящего, отец ребенка до суда говорить отказался.
Как давно вы выезжали за пределы своего города? Что вы знаете про областные и районные центры страны? Во многих населенных пунктах Беларуси бывали? Нет? Мы поможем это исправить. Нет, не деньгами — рассказами об интересных местах нашей родины. По четвергам мы будем рассказывать онебанальных и не изъезженных маршрутах по Беларуси. Начинаем мы с Гродненской области. Пакуйте чемоданы!
О ближайшем будущем для экономики страны говорили наши ведущие в «Экономике на пальцах». На прошлой неделе власти определялись с экономическими прогнозами на будущий год. Правительство установило себе 2,5% роста ВВП в качестве «целевого» прогноза (не позволяющего при этом достичь целей пятилетки), а президент определил цель для зарплаты — «если не достойная, то терпимая».
У нас такая рассудительная молодежь, приятно слушать. Наши герои — выпускники лицея БГУ. Они имели возможность поступить в белорусские вузы, не сдавая ЦТ, — с дипломами республиканских олимпиад. Но парни решили, что такая награда за приложенные усилия не соответствует амбициям тех, кто ее получает. В итоге он уезжают учиться в другую страну. Почитайте их рассказы.
Мы побывали в одном из хозяйств в Толочинском районе, где убирают с полей культуру, которую похвалил президент. Что за она? Это гибридная рожь. Несколько сезонов аграрии уже высаживают эту культуру и пока довольны. «Это действительно уникальная селекционная разработка: в одной культуре удалось объединить практически несовместимые качества — высокую урожайность и неприхотливость к условиям возделывания», — говорят в хозяйстве.
Кстати. Вчера несколько ЧП с подростками произошло: в Шклове 15-летний школьник на скутере попал под поезд — подростку оторвало ноги, в Кличевском районе несколько часов искали потерявшегося в лесу 12-летнего мальчика, а историю про уголовного дело за брошенный в реку прокатный велосипед вы уже знаете (вчера подростка отпустили под обязательство о явке). Берегите детей и хорошей вам пятницы!
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