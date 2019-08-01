Умирающие коровы, Минск Шушкевича, ребенок в приюте, мифы о родах и небанальный тур - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Совсем серо этим утром. Ощущение, что наступил сентябрь, а не август. Так и хочется остаться под одеялом и никуда не выходить из дома. Хорошая новость в том, что сегодня пятница, и уже завтра можно будет отдохнуть. Начнем утро с полезного: научимся правильно обсуждать проблемы в отношениях, а потом быстро вспомним важные события вчерашнего дня.

САМОЕ ВАЖНОЕ

«Шахтер» вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы. Команда после домашней победы над «Эсбьергом» со счетом 2:0 сыграла в Дании 0:0. В третьем раунде «горняков» ждет итальянский «Торино».

На начало июля 250 088 белорусов были зарегистрированы индивидуальными предпринимателями . Это на 5% больше, чем годом ранее. На ИП приходится 2,2% от всех доходов госбюджета в первом полугодии. При этом ИП продолжают уходить из розничной торговли . Что вообще происходит на рынке труда ? Эксперты рассказали , чем обернулся бурный рост зарплат в 2018 году.

Александр Лукашенко подписал указ, которым поставил точку в деле ветеранов МЧС, оказавшихся в прошлом году под угрозой выселения из служебного жилья . С ними теперь будут заключать договоры найма на пять лет с возможностью продления. Что это за история и добились ли пенсионеры своего — в материале .

С 2010 года на базе Светлогорского ЦКК реализуется инвестиционный проект по строительству завода беленой сульфатной целлюлозы. Новое предприятие рассчитывает на выпуск до 400 тысяч тонн товарной целлюлозы в год. Промышленный гигант был построен с нуля при помощи кредитов китайских банков, а генподрядчиком выступила корпорация CAMCE. И вот теперь комбинат разрывает контракт с китайским генподрядчиком.

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Пожалуйста, будьте очень внимательны, не давайте данные своей карты никому! Так много мошенников развелось. Они не могут технически похитить деньги, взломав интернет-банк, например, поэтому все чаще пытаются выудить данные от пользователя. Мошенники очень изобретательны, поэтому держите советы от экспертов , как сохранить свои деньги.

Очень полезный материал для тех, кто планирует беременность. Мы собрали мифы о родах, а главный акушер-гинеколог Минска их прокомментировала . Почитайте, если есть какие-то страхи и сомнения, чтобы их развеять. Мужчины, не игнорируйте ссылку, там есть полезное и для вас.

Недавно в Бресте произошла громкая история: мама закрылась в машине с маленьким сыном на 15 часов и открыла дверь только представителям администрации района и органов опеки. Родители мальчика разводятся, малыша после инцидента определили в приют. Поговорили с мамой маленького Декстера. Она рассказала свою версию происходящего, отец ребенка до суда говорить отказался.

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У нас такая рассудительная молодежь, приятно слушать. Наши герои — выпускники лицея БГУ. Они имели возможность поступить в белорусские вузы, не сдавая ЦТ, — с дипломами республиканских олимпиад. Но парни решили, что такая награда за приложенные усилия не соответствует амбициям тех, кто ее получает. В итоге он уезжают учиться в другую страну . Почитайте их рассказы.