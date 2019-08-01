В Беларуси сегодня отмечается День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно в начале августа в Беларуси отмечается доблестный праздник – День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил.





История воздушно-десантных войск берет отсчет со 2 августа 1930 года: в этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек.

Сегодняшние десантники также с честью выполняют свой воинский долг, продолжают славные традиции дедов и отцов. Среди тех, кто проходил и проходит службу в этих почетных войсках, есть и выходцы из нашего района. Так, буквально в мае пришел на дембель уроженец Рогини Никита Дмитраченко, проходивший службу в военной части 92616 г. Бреста. В армию молодой человек был призван осенью 2017 года. По его признанию, тот факт, что служить придется в одном из самых сложных родов войск, ничуть его не испугал: с детства Никита активно занимался спортом, в особенности футболом, ходил с отцом на охоту. Одним словом, и физически, и морально был абсолютно готов к предстоящим суровым армейским будням.

Курс молодого бойца, или, как принято говорить, «учебку», Никита проходил в Марьиной Горке, в бригаде специального назначения.

– Я был в той же учебке, где в свое время готовили солдат, воевавших в Афганистане, и попал к тому же старшине, который этих ребят обучал, – Виталию Васильевичу Васильцу. Поэтому нас он тоже держал, что называется, в ежовых рукавицах. Впрочем, это пошло мне на пользу: закалило и выдержку, и характер, и силу воли, что помогло мне в дальнейшей службе и армейских испытаниях, – отмечает Никита Дмитраченко.

А их было немало. Так, раз в месяц у них была радиотренировка, где «качали связь», жили по две недели в «дневке», которую сами делали, бывало, что ночами температура опускалась до минус 5-10.

– Был случай, когда летом, чтобы как-то спрятаться от комаров, мне пришлось мазаться соляркой, на ночь прятаться в спальный мешок, полностью засыпанный песком, – вспоминает молодой человек.

Кстати, на радиста он отучился еще будучи в Марьиной Горке, во время прохождения службы в Бресте также бы радистом (впрочем, участь прыгнуть с парашютом Никиту, как любого настоящего десантника, также не обошла стороной) и показывал весьма неплохие результаты, а в 2018-м стал лучшим на соревнованиях среди радистов сил специальных операций. В том же году получил звание младшего сержанта и был назначен командиром отделения. В его подчинении было до 30 бойцов.

– Когда уходил на дембель, все офицеры и прапорщики в роте говорили, что я был настоящим сержантом. Предлагали остаться служить по контракту, но, несмотря на все плюсы профессии военного, я все же выбрал для жизни гражданскую специальность: сейчас работаю слесарем-механиком сборочных работ на предприятии «Ротон-МедТех». Но службу часто вспоминаю, как, наверное, каждый служивший, ведь армия – это та школа жизни, после которой ты по праву можешь носить гордое звание – настоящий мужчина, – отмечает Никита.

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из архива Никиты Дмитраченко