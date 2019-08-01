Со 2 по 5 августа частично перекроют улицу Железнодорожную

Источник материала: Tut.by

Со 2 по 5 августа частично закроют для движения улицу Железнодорожную в Минске. Об этом сообщает столичная ГАИ.

Движение закроют 2 августа в 23.00 и до 5.00 5 августа. Будет запрещено движение всех видов транспорта по нечетной стороне улице Железнодорожной на участке от от первого корпуса дома № 27 до дома № 43.

В связи с работами изменится и работа пассажирского транспорта:

— движение троллейбусов маршрута № 31 организуется от улицы Гурского по проспекта Дзержинского до ОП «Прилукская» в обоих направлениях с разворотом на пересечении проспекта Дзержинского с проспектом Жукова;

— движение троллейбусов маршрута № 47 организуется со стороны ДС «Малиновка-4» по проспектам Любимова, Газеты «Правда», улицы Голубева, проспекта Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны проспекта Пушкина — без изменений;

— работа троллейбусного маршрута № 64 отменяется, организуется работа временного автобусного маршрута № 964 «ДС Малиновка-4 — ДС Лермонтова» по трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута № 64.

В ГАИ и ГП «Минсктрнас» просят водителей и пассажиров общественного транспорта учитывать эту информацию.