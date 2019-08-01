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Как в сентябре. Погода в Витебске в выходные
02.08.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дождливо и по-сентябрьски прохладно будет в Витебске в предстоящие выходные,
В субботу, 3 августа, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит 9−11 градусов тепла, днем — 17−19 градусов.
В воскресенье, 4 августа, ожидаются осадки и еще более прохладная погода. В ночные часы прогнозируется 10−12 градусов тепла, днем будет до плюс 16.
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Дождливо и по-сентябрьски прохладно будет в Витебске в предстоящие выходные.
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