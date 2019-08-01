ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в сентябре. Погода в Витебске в выходные

02.08.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Дождливо и по-сентябрьски прохладно будет в Витебске в предстоящие выходные, сообщает pogoda.by.

В субботу, 3 августа, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит 9−11 градусов тепла, днем — 17−19 градусов.

В воскресенье, 4 августа, ожидаются осадки и еще более прохладная погода. В ночные часы прогнозируется 10−12 градусов тепла, днем будет до плюс 16.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дождливо и по-сентябрьски прохладно будет в Витебске в предстоящие выходные.
 
Новости дня
Новости общества
 
Умирающие коровы, Минск Шушкевича, ребенок в приюте, мифы о родах и небанальный тур - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика