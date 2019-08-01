Как в сентябре. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Дождливо и по-сентябрьски прохладно будет в Витебске в предстоящие выходные, сообщает pogoda.by.

В субботу, 3 августа, возможен дождь. Температура воздуха ночью составит 9−11 градусов тепла, днем — 17−19 градусов.

В воскресенье, 4 августа, ожидаются осадки и еще более прохладная погода. В ночные часы прогнозируется 10−12 градусов тепла, днем будет до плюс 16.