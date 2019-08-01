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«Дом без одиночества»

02.08.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Под таким названием сотрудники НРТЦСОН совместно с Новоселковским СЦКиД организовали концертную программу для находящихся в отделении обеспечения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения». На протяжении полутора часов для людей зрелого возраста звучали самые лучшие песни из репертуара артистов любительского творчества Юрия Гапановича, Александра Герасимовича, Татьяны Кунигель и Натальи Богуш.

— Нам очень приятно, что музыкальные подарки понравились зрителю,  — отметила после мероприятия заведующий отделением социальной помощи на дому НРТЦСОН Наталья Богуш. — Об этом не нужно было догадываться. Это читалось во взглядах, это ощущали все артисты, когда люди обнимали их со словами искренней благодарности, приглашая еще раз приехать в Леоновичи  с концертом.

Такие встречи мы планируем продолжить. Ведь согреть душевным словом,  проявить внимание и участие к тем, кто в этом нуждается, выслушать людей и получить взамен энергию добра — это ли не главное предназначение человека, а тем более творческого.

 

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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Под таким названием сотрудники НРТЦСОН совместно с Новоселковским СЦКиД организовали концертную программу для находящихся в отделении обеспечения...
 
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