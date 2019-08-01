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Мастер-классы, танцы и пляжный футбол. Куда сходить в Гродно в первые выходные августа

02.08.2019 09:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первые выходные августа в Гродно можно будет потанцевать в центре города, сводить детей на различные мастер-классы, а также поболеть на соревнованиях по пляжному футболу.

Суперфинал XII чемпионата Республики Беларусь по пляжному футболу

Где: база отдыха «Привал»

Когда: 3−4 августа, с 10.30

Сколько: входной билет на базу отдыха «Привал» — 5 рублей.

Первый матч чемпионата по пляжному футболу начнется в 10.30 утра 3 августа, а в полдень состоится розыгрыш второго места в финальной паре. 4 августа пройдут финальные поединки.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Мастер-класс по кулинарии для детей

Где: кафе «Палуба» (Доватора, 4)

Когда: 4 августа, 12.00

Сколько: 10 рублей. Нужна предварительная запись.

Кафе «Палуба» приглашает детей в возрасте от 3 лет на детские мастер-классы по приготовлению пиццы «Юный шеф-повар». Маленьких поварят научат готовить в интересной и игровой форме.

Телефон для записи:+375 (152) 43-15-01, +375 (33) 349−07−38. Количество мест ограничено.

Мастер-класс по рисованию «Пальмы на закате»

 

Где: Go-Go pizza (ул. Карла Маркса, 10)

Когда: 4 августа, 13.00

Сколько: 12 рублей. Нужная предварительная запись

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает нарисовать южный закат и пальмы.
Домой каждый участник мастер-клас­са принесет яркую картину, кот­орая
будет напоминать о приятно пров­еденном времени в тв­орческой
атмосфере. Для творческих натур возрастом ст­арше 7 лет.


Тренинг по оказанию первой помощи

Где: Ожешко, 1

Когда: 3−4 августа, 9.00

Сколько: 98 рублей, необходима предварительная запись.

Унитарное предприятие «Территория помощи» проводит обучающий тренинг по оказанию первой помощи. После прохождения тренинга все участники получат помимо, конечно, знаний и опыта, справку об обучении гособразца, а также международный сертификат. Тренинг проводят квалифицированные инструкторы и тренеры Белорусского Красного Креста.


Танцы гарадзенскіх дворыкаў

Где: дворик по адресу ул. Советская, 1

Когда: 4 августа, с 19.00 по 22.00

Сколько: бесплатно

В центре Гродно каждое воскресенье проходят мастер-классы по народным танцам. Приглашаются все желающие. Организаторы обещают хорошее настроение и живую музыку.

 
Теги: Гродно
 
 
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В первые выходные августа в Гродно можно будет потанцевать в центре города, сводить детей на различные мастер-классы, а также поболеть на трибунах на соревнованиях...
 
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