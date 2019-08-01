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Мастер-классы, танцы и пляжный футбол. Куда сходить в Гродно в первые выходные августа
02.08.2019 09:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В первые выходные августа в Гродно можно будет потанцевать в центре города, сводить детей на различные мастер-классы, а также поболеть на соревнованиях по пляжному футболу.
Суперфинал XII чемпионата Республики Беларусь по пляжному футболу
Первый матч чемпионата по пляжному футболу начнется в 10.30 утра 3 августа, а в полдень состоится розыгрыш второго места в финальной паре. 4 августа пройдут финальные поединки.
Мастер-класс по кулинарии для детей
Кафе «Палуба» приглашает детей в возрасте от 3 лет на детские мастер-классы по приготовлению пиццы «Юный шеф-повар». Маленьких поварят научат готовить в интересной и игровой форме.
Телефон для записи:+375 (152) 43-15-01, +375 (33) 349−07−38. Количество мест ограничено.
Мастер-класс по рисованию «Пальмы на закате»
Арт-студия Катерины Забелиной приглашает нарисовать южный закат и пальмы.
Тренинг по оказанию первой помощи
Унитарное предприятие «Территория помощи» проводит обучающий тренинг по оказанию первой помощи. После прохождения тренинга все участники получат помимо, конечно, знаний и опыта, справку об обучении гособразца, а также международный сертификат. Тренинг проводят квалифицированные инструкторы и тренеры Белорусского Красного Креста.
Танцы гарадзенскіх дворыкаў
В центре Гродно каждое воскресенье проходят мастер-классы по народным танцам. Приглашаются все желающие. Организаторы обещают хорошее настроение и живую музыку.
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В первые выходные августа в Гродно можно будет потанцевать в центре города, сводить детей на различные мастер-классы, а также поболеть на трибунах на соревнованиях...
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