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Минприроды получит Br385 тыс. на мобильную лабораторию для контроля за загрязнением водоемов
02.08.2019 08:56 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды выделят Br385 тыс. для покупки мобильной лаборатории для контроля за загрязнением водных объектов. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 31 июля 2019 года №500, которое сегодня официально опубликовано на
Деньги будут выделены Министерством финансов во втором полугодии из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Государственное учреждение "Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды" получит Br385 тыс. для проведения закупки мобильной лаборатории в целях обеспечения оперативного контроля за содержанием загрязняющих веществ в водных объектах и принятия решения для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.
Документ принят в соответствии с законом от 30 декабря 2018 года №160 "О республиканском бюджете на 2019 год".-0-
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды выделят Br385 тыс. для покупки мобильной лаборатории для контроля за...
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