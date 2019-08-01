Ну просто осень какая-то! Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Только начало августа, а кто-то уже надел осеннюю куртку. И возвращения лета в эти выходные можно не ждать. В Могилеве — похолодание и немного дождей. Остается верить предварительному прогнозу на следующую неделю, который обещает солнце и до +24°С.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 2 августа, будет прохладно: +13…+17°С. И весь день прогнозируют дожди. Одна радость — пятница.

В субботу потеплеет — днем будет +19°С и гораздо больше солнца. Днем обещают небольшой дождь.

В воскресенье, 4 августа, будет облачно с прояснениями и снова максимум +17°С. Зато без дождя.

В понедельник ждем всего +10…+16°С и облачную с прояснениями погоду. А еще — порывистый ветер в первой половине суток.

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