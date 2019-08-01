Подари частичку сердца!

Источник материала: Навiны Палесся





Продолжается сбор денежных средств на строительство Центра независимого проживания людей с инвалидностью (умственной задержкой) в д. Лука на базе здания бывшей школы.

Председатель Центра поддержки молодых инвалидов Михаил Скребейко сообщил «НП», что на расчётный счёт поступила денежная помощь от неравнодушных людей.

Представитель общественного объединения выражает благодарность всем, кто внес свой вклад в доброе дело. Это частное транспортное унитарное предприятие «Диана-Транс» (100 руб.), приходы храмов д. Хотомель (61 руб.) и д. Теребличи (292 руб. 50 коп.)

Центр поддержки молодых инвалидов просит всех неравнодушных граждан не оставаться в стороне, а помочь тем людям, кто в этом очень сильно нуждается. Возможно, от нас с вами зависит их будущее.

Вы можете перевести денежные средства на расчётный счёт в ЦБУ № 11 ОАО «Паритетбанк» МФО POISBY2X УНП 290927116 р/с BY34POIS30150005791901933002.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 2 92 88.