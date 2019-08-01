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Жизненное правило трёх «Н»

02.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Жизненное правило трёх «Н»

Учитель начальных классов Рубельской средней школы Ольга Котко сдала экзамен на высшую квалификационную категорию «Учитель-методист». Это второй человек на Столинщине с такой категорией.
В период летних каникул наша беседа о предназначении учителя, творческом пути и росте.
– Ольга Ивановна, расскажите о себе. Почему вы выбрали путь учителя?
– Родилась в очень богатом на красочные пейзажи месте – Рубле. После окончания школы поступила в Пинский педагогический колледж, затем — в Брестский педагогический университет имени А. С. Пушкина. Училась в университете и начала свой педагогический путь в деревне Стахово. Затем вернулась на свою малую родину, где работаю вот уже 15 лет.
Честнее будет с моей стороны ответить, что это не я выбрала учительский путь, а он меня. Когда решался вопрос о будущей профессии, мечты юношеские были немножко иными. Признаться, я довольно уверенно чувствую себя во многих отраслях профессиональной деятельности. Но так распорядилась судьба. И я ни о чём пока не жалею. Для меня очень важно быть полезным и нужным в своей профессии, тем более в работе с детьми.
Пройдя немалый отрезок учительской стези, всегда с чувством огромной благодарности вспоминаю своих учителей. Низкий им поклон за их внимание и отношение к труду. Особую роль в моём становлении как человека и как учителя сыграли учитель белорусского языка и литературы Ольга Александровна Барановская, учитель географии Ольга Константиновна Вабищевич, учитель математики Михаил Васильевич Головач и учитель физики Михаил Владимирович Петровец.
– Что для вас работа учителя?
– Для меня профессия отнюдь не образ жизни, как принято считать в обществе. И, оказывается, это уникальная профессия! Если к ней относиться с энтузиазмом и любовью, она предоставляет широчайшие возможности каждый день открывать для себя что-то новое, постоянно развиваться и совершенствоваться. Только, к сожалению, современные требования в профессии зачастую лишают учителя этих возможностей, тем самым убивают желание быть созидателем и творцом.
Имея за плечами огромный педагогический опыт, только сейчас я стала понимать, насколько интересно не только учить детей, а и уметь слышать и понимать их самих. Когда учитель улавливает этот контакт общения с детьми, профессия педагога приобретает несколько иное обрамление.
– Какие методики, инновации используете в своей деятельности?
– В начале своего профессионального пути это была технология «Шаг за шагом». У всех методик обучения есть свои плюсы и минусы. И эта была не исключением. Эта педтехнология предоставляет огромные возможности для широкого обозрения учебного материала и интересные формы работы, но в то же время требует длительной предварительной подготовки и наличия богатого дидактического материала, который в наше время нужно приобретать за свои собственные средства. Да и для организации учебно-воспитательного процесса по этой технологии нужно обязательно учитывать учебно-познавательные возможности детей. Если бы была возможность, то хотелось бы попробовать пороботать по методике Зайцева, использовать кубики при обучении чтению, но всё упирается в финансы.
На данном этапе своей профессиональной деятельности я придерживаюсь принципа «учить понятно и доступно», больше делаю акцент на связь обучения с жизнью, с окружающей действительностью. Ведь очень важно сформировать в маленьком человеке желание не столько учить на всю жизнь, сколько учиться на протяжении всей жизни. И это вовсе не значит «грызть гранит науки» на протяжении долгих лет, а скорее не терять желания стремиться открывать для себя что-то новое и интересное.
Как и многие педагоги, в своей практике использую элементы проблемного и развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые и исследовательские методы обучения.
– У вас уже собрано большое количество материалов для педагогической деятельности. Делитесь ими со своими коллегами?
– С детства у меня всегда было очень много хобби, связанных именно с рукоделием. Не ощущая никакой усталости, я могла мастерить руками на протяжении нескольких часов. Занималась вышивкой, вязанием, картинами из соломки, поделками из подручных материалов, созданием мягких игрушек… Занятия такого рода являются для меня способом отдыха и релаксации и в настоящее время. Да и много творческих заданий приходится выполнять в своей профессиональной деятельности. Так, увлекаясь очередным художественным открытием, я познакомилась с нетрадиционными техниками рисования. Рисуя непривычными для художественной деятельности материалами и инструментами, я получала колоссальное творческое наслаждение. В процессе работы в голове рождались новые идеи и задумки.
Постепенно на уроках изобразительного искусства стала знакомить детей с нетрадиционными способами рисования. Восторгу и радости маленьких художников не было конца! Детские работы получались оригинальными, индивидуальными и, что очень важно, всегда нравились самим ребятам. Так появилась идея смоделировать все уроки по программе изобразительного искусства в начальной школе с опорой на нетрадиционные техники рисования. Эта идея воплотилась в жизнь и послужила созданием целого комплекса для художественно-практической деятельности на уроках изобразительного искусства в начальной школе под названием «Волшебные краски». Он включает в себя альбом для практической художественной деятельности (для ученика), учебно-методическое пособие (планы-конспекты к каждому уроку) и дидактический материал (поэтапное выполнение каждого практического задания, репродукции картин, технологические таблицы и схемы, презентации к урокам). В настоящее время комплексы для каждого класса широко распространены. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность нашему учебно-методическому кабинету за возможность проведения мастер-классов по использованию нетрадиционного рисования в начальной школе. Благодаря таким формам взаимодействия с коллегами, я не перестаю развиваться творчески сама и знакомлю других, как можно смотреть на обычные и обыденные вещи сквозь призму творческого применения. Сейчас даю классы не только для учителей района, а и области.
– Что подтолкнуло стать учителем-методистом?
– Во мне никогда не было огромного влечения к карьерному росту. Я всегда нахожусь на этапе познания и развития и считаю, что много чего ещё не знаю и много чего ещё не умею (что касается именно моей профессии). Поэтому стремления получить именно статус у меня не было. Скорее решающим толчком в этой ситуации для меня послужили слова Гречко Валентины Александровны: «Существует правило трёх «н»: Нет Ничего Невозможного». Хочется выразить ей огромную благодарность и признание за поддержку в этот период моей жизни.
– В нескольких словах: как готовились к сдаче экзамена на новую категорию?
– Этап подготовки для сдачи на категорию «учитель-методист» у меня был по воле судьбы очень стремительным. Безусловно, нужно обладать устойчивой психикой и научиться правильно расставлять жизненные приоритеты, прежде чем осмелиться на этот профессиональный шаг.
– Какие обязательства теперь на вас накладывает новая категория?
– Ещё в полной степени всего происходящего со мной не осознаю. Но уже сейчас, что касается лично меня, я не хочу воспринимать формулировку «учитель-методист» как звание. Это для меня огромная возможность для саморазвития и самореализации, ведь общаясь и проводя мастер-классы с педагогами, я не перестаю совершенствоваться сама. Да и само понятие «нести обязательства» накладывает на меня негативный отпечаток в творческом развитии.
– Ещё раз поздравляю вас и желаю дальнейшего творческого роста.
Татьяна СЕГЕН

 

 
 
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Учитель начальных классов Рубельской средней школы Ольга Котко сдала экзамен на высшую квалификационную категорию «Учитель-методист». Это второй человек на...
 
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