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Возле строящегося в Бресте «МакДональдса» появилась стела с логотипом ресторана

02.08.2019 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 августа в Бресте рядом со строящимся рестораном сети McDonald`s установили стелу с логотипом компании, сообщает BrestCITY.


Фото: Александр Шульгач, BrestCITY

Знак устанавливали с помощью техники МЧС. Открытие первого в Бресте ресторана сети McDonald’s запланировано на осень этого года.

 
Теги: Брест
 
 
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