Возле строящегося в Бресте «МакДональдса» появилась стела с логотипом ресторана

Источник материала: Tut.by

1 августа в Бресте рядом со строящимся рестораном сети McDonald`s установили стелу с логотипом компании, сообщает BrestCITY.



Фото: Александр Шульгач, BrestCITY

Знак устанавливали с помощью техники МЧС. Открытие первого в Бресте ресторана сети McDonald’s запланировано на осень этого года.