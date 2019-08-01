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Возле строящегося в Бресте «МакДональдса» появилась стела с логотипом ресторана
02.08.2019 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 августа в Бресте рядом со строящимся рестораном сети McDonald`s установили стелу с логотипом компании,
Знак устанавливали с помощью техники МЧС. Открытие первого в Бресте ресторана сети McDonald’s запланировано на осень этого года.
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Знак устанавливали с помощью техники МЧС.
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