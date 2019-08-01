В Бресте новый светомузыкальный фонтан на улице Советской будет работать по расписанию

Источник материала: Tut.by

График работы фонтана на пешеходной улице Советской опубликовали на сайте горисполкома.





По расписанию объект будет работать с 3 августа. В будни фонтан будут включать с 17.00 до 23.00, а в выходные и праздничные дни с 10.00 до 23.00. Светомузыкальное представление будет включаться ежедневно в 21.30.

Новый фонтан на Советской перестал работать через несколько дней после торжественного открытия. Причиной неполадок оборудования на светомузыкальном объекте стали массовые купания, сообщала областная газета «Заря» со ссылкой на строительную компанию «Продом».

Что касается других городских фонтанов, то они работают с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00. В выходные и праздничные дни — с 10.00 до 21.00. В таком же режиме они функционируют в будние дни при температуре свыше 25 градусов.