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В Бресте новый светомузыкальный фонтан на улице Советской будет работать по расписанию
02.08.2019 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
График работы фонтана на пешеходной улице Советской опубликовали на
По расписанию объект будет работать с 3 августа. В будни фонтан будут включать с 17.00 до 23.00, а в выходные и праздничные дни с 10.00 до 23.00. Светомузыкальное представление будет включаться ежедневно в 21.30.
Новый фонтан на Советской перестал работать через несколько дней после торжественного открытия. Причиной неполадок оборудования на светомузыкальном объекте стали массовые купания,
Что касается других городских фонтанов, то они работают с понедельника по пятницу с 17.00 до 21.00. В выходные и праздничные дни — с 10.00 до 21.00. В таком же режиме они функционируют в будние дни при температуре свыше 25 градусов.
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В будние фонтан будут включать с 17.00 до 23.00, а в выходные и праздничные с 10.00 до 23.00.
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