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В субботу без осадков, а в воскресенье дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

02.08.2019 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выходные в Бресте будут теплыми и в меру солнечными.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу обещают переменную облачность и без осадков. Утром будет до +17°C, днем — до 21 °C.

В воскресенье во второй половине дня возможен дождь. Воздух прогреется до +22°С.

Напомним, что на днях были опубликованы результаты исследования проб из водоемов Бреста и района. Где можно купаться всем, а где только взрослым, можно посмотреть по ссылке.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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Выходные в Бресте будут теплыми и в меру солнечными.
 
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