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В субботу без осадков, а в воскресенье дождь. Все о погоде в Бресте в выходные
02.08.2019 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Выходные в Бресте будут теплыми и в меру солнечными.
В субботу обещают переменную облачность и без осадков. Утром будет до +17°C, днем — до 21 °C.
В воскресенье во второй половине дня возможен дождь. Воздух прогреется до +22°С.
Напомним, что на днях были опубликованы результаты исследования проб из водоемов Бреста и района. Где можно купаться всем, а где только взрослым, можно посмотреть по
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Выходные в Бресте будут теплыми и в меру солнечными.
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