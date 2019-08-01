В субботу без осадков, а в воскресенье дождь. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

Выходные в Бресте будут теплыми и в меру солнечными.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В субботу обещают переменную облачность и без осадков. Утром будет до +17°C, днем — до 21 °C.

В воскресенье во второй половине дня возможен дождь. Воздух прогреется до +22°С.

Напомним, что на днях были опубликованы результаты исследования проб из водоемов Бреста и района. Где можно купаться всем, а где только взрослым, можно посмотреть по ссылке .

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .