Ильин день: что нельзя делать в этот праздник

Ежегодно 2 августа отмечается день Ильи. В этот праздник принято следить за погодой. Кроме того, в этот день наши предки старались вести себя правильно, чтобы не разгневать пророка Илью (Илию).
Этот народный праздник был установлен в честь ветхозаветного пророка Илии. Он являлся человеком, который был очень строг и суров с грешниками. А вот праведников пророк наоборот поощрял и был к ним благосклонен. Считается, что за свои деяния он был вознесен на небо еще при жизни.
Существует поверье, что образ Ильи списали с языческого бога Перуна, покровителя грома, молний и дождя. Именно этому божеству ранее поклонялись славяне. Длилось это до тех пор, пока широкое распространение не получило христианство.
Что нельзя делать на Ильин день:
- в этот праздник строго запрещено купаться. Наши предки верили, что в Ильин день в воде появляется различная нечисть. Считалось, что если нарушить этот запрет, то может случиться беда или несчастье,
- в Ильин день стоит избегать работы. Любые домашние хлопоты лучше отложить на другой день. Считается, что любое дело может закончиться неудачей и будет сопровождаться трудностями,
- согласно поверью, также в день Ильи не стоит ловить рыбу. Обусловлено это тем, что рыбаков под воду может затащить нечистая сила,
- нельзя в Ильин день стоять под деревом, стрелять из рогатки, а также издавать громкие звуки, поскольку все эти действия могут навлечь удар молнии,
- на Ильин день не стоит ругаться, материться. Наоборот, следует думать о позитивном и совершать добрые поступки,
- в Ильин день нельзя стирать вещи. Вероятно, это связано с тем, что наши предки занимались стиркой в водоемах, а по поверью в Ильин день в реках и озерах собиралась нечисть и злые духи.