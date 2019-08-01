Ильин день: что нельзя делать в этот праздник

Источник материала: Газета Авангард





Ежегодно 2 августа отмечается день Ильи. В этот праздник принято следить за погодой. Кроме того, в этот день наши предки старались вести себя правильно, чтобы не разгневать пророка Илью (Илию).

Этот народный праздник был установлен в честь ветхозаветного пророка Илии. Он являлся человеком, который был очень строг и суров с грешниками. А вот праведников пророк наоборот поощрял и был к ним благосклонен. Считается, что за свои деяния он был вознесен на небо еще при жизни.

Существует поверье, что образ Ильи списали с языческого бога Перуна, покровителя грома, молний и дождя. Именно этому божеству ранее поклонялись славяне. Длилось это до тех пор, пока широкое распространение не получило христианство.

Что нельзя делать на Ильин день: