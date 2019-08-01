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31 июля на территории Коммунаровского сельсовета прошел День депутата

02.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Очередной День депутата прошел на территории Коммунаровского сельсовета, в ходе которого были проведены прием граждан и встреча с активом депутатов и органами общественного самоуправления.  

31 июля на территории Коммунаровского сельсовета прошел День депутата

Мероприятие началось с приема граждан в Коммунаре, провели его депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. Спектр тем, с которыми обратились местные жители к представителям законодательной власти, обширный, но в  большинстве своем они касались благоустройства населенного пункта. Также в ходе приема были затронуты и жилищные вопросы. Так, одиноко проживающий пенсионер просил содействия в выделении жилья. Разобравшись в ситуации, ему был предложен вариант, как подойти к этой теме с юридической стороны. Жителей агрогородка волновало и состояние тротуаров на придворовой территории многоквартирных жилых домов. Были подняты и другие вопросы.

На встрече с активом депутатов, органами территориального общественного самоуправления и руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, Николай Васильков рассказал о законотворческой деятельности в Парламенте. Также он проинформировал собравшихся о том, как продвигается решение вопроса ремонта Дворца культуры, так как эту тему парламентарий держит на особом контроле. Николай Андреевич отметил, что депутаты и органы местного самоуправления должны быть в курсе проблем, волнующих людей и занимать активную позицию в их решении. В завершение встречи участники обсудили острые темы и обменялись мнениями.

31 июля на территории Коммунаровского сельсовета прошел День депутата
31 июля на территории Коммунаровского сельсовета прошел День депутата
31 июля на территории Коммунаровского сельсовета прошел День депутата
31 июля на территории Коммунаровского сельсовета прошел День депутата

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Очередной День депутата прошел на территории Коммунаровского сельсовета, в ходе которого были проведены прием граждан и встреча с активом депутатов и...
 
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