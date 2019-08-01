31 июля на территории Коммунаровского сельсовета прошел День депутата

Источник материала: Газета Авангард

Очередной День депутата прошел на территории Коммунаровского сельсовета, в ходе которого были проведены прием граждан и встреча с активом депутатов и органами общественного самоуправления.





Мероприятие началось с приема граждан в Коммунаре, провели его депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков и председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. Спектр тем, с которыми обратились местные жители к представителям законодательной власти, обширный, но в большинстве своем они касались благоустройства населенного пункта. Также в ходе приема были затронуты и жилищные вопросы. Так, одиноко проживающий пенсионер просил содействия в выделении жилья. Разобравшись в ситуации, ему был предложен вариант, как подойти к этой теме с юридической стороны. Жителей агрогородка волновало и состояние тротуаров на придворовой территории многоквартирных жилых домов. Были подняты и другие вопросы.

На встрече с активом депутатов, органами территориального общественного самоуправления и руководителями организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, Николай Васильков рассказал о законотворческой деятельности в Парламенте. Также он проинформировал собравшихся о том, как продвигается решение вопроса ремонта Дворца культуры, так как эту тему парламентарий держит на особом контроле. Николай Андреевич отметил, что депутаты и органы местного самоуправления должны быть в курсе проблем, волнующих людей и занимать активную позицию в их решении. В завершение встречи участники обсудили острые темы и обменялись мнениями.











Ольга МАРЦЕЛЕВА

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