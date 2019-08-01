Солнечно и прохладно. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайший уик-энд летнего тепла ждать бесполезно. Но зато хоть надоевшие дожди, обещают, закончатся.





Итак, по данным pogoda.by, в выходные прогнозируется комфортная не жаркая погода.

В субботу утром туманы, днем — переменная облачность и +22ºC.

В воскресенье на пару градусов прохладнее и без осадков.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY .