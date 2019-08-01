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Солнечно и прохладно. Погода в Гомеле в выходные
02.08.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайший уик-энд летнего тепла ждать бесполезно. Но зато хоть надоевшие дожди, обещают, закончатся.
Итак, по данным pogoda.by, в выходные
В субботу утром туманы, днем — переменная облачность и +22ºC.
В воскресенье на пару градусов прохладнее и без осадков.
Хороших выходных, друзья!
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В ближайший уик-энд летнего тепла ждать бесполезно. Но зато хоть надоевшие дожди, обещают, закончатся.
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