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Солнечно и прохладно. Погода в Гомеле в выходные

02.08.2019 10:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайший уик-энд летнего тепла ждать бесполезно. Но зато хоть надоевшие дожди, обещают, закончатся.


Итак, по данным pogoda.by, в выходные прогнозируется комфортная не жаркая погода.

В субботу утром туманы, днем — переменная облачность и +22ºC.

В воскресенье на пару градусов прохладнее и без осадков.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В ближайший уик-энд летнего тепла ждать бесполезно. Но зато хоть надоевшие дожди, обещают, закончатся.
 
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