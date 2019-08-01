В Минске милиционер спас школьницу от суицида во время прямого эфира в соцсети

Источник материала: Tut.by

Школьница решила покончить жизнь самоубийством и рассказала о своих намерениях в прямом эфире своего видеоблога в социальной сети. Очевидцы сообщили об этом в милицию, девушку удалось спасти. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Девушка находилась на общем балконе 19-го этажа дома на улице Руссиянова, откуда вела трансляцию в соцсети и рассказывала о своих намерениях подписчикам. В милицию позвонила одна из зрительниц прямого эфира и сообщила, что ее подруга собирается совершить суицид.

Оперативный дежурный отправил к дому милицейский наряд, а оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Дмитрий Гутников нашел страничку школьницы в соцсети. Милиционер стал с ней общаться, уговаривал не совершать глупый поступок и старался оттянуть момент, когда она перелезет через ограждение балкона.

Милицейский экипаж оперативно прибыл на место, Гутников поднялся на общий балкон многоэтажки, где находилась школьница, и оттянул ее на безопасное расстояние.

Свое решение девушка объяснить не смогла — повторяла, что так будет лучше для всех.

О том, что произошло, он рассказал родителям девушки, передал им дочь и попросил обратить особое внимание на ее психологическое состояние. Родители школьницы были очень признательны милиционеру за спасение их дочери.