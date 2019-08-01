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У министра образования - новый молодой зам. Он будет отвечать за школьное и дошкольное образование
02.08.2019 11:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 июля Александр Лукашенко
Раиса Сидоренко была заместителем министра образования с 29 декабря 2014 года. Она отвечала в том числе за школы, и именно ей пришлось отвечать за отмену экзаменов в гимназии.
Александр Кадлубай родился в 1982 году на Гродненщине. Окончил БГУ и Академию управления при Президенте. Начальником управления образования Лидского райисполкома Александр Кадлубай стал в 2012 году. Параллельно возглавлял районную организацию РОО «Беларусь Русь».
До этого он работал учителем истории в средней школе № 8 в Лиде, директором Можейковской средней школы в Лидском районе.
Накануне назначения на должность замминистра Александра Кадлубая
Напомним, в этом году именно с ученика лидской школы началась проверка процедуры организации школьних олимпиад. Ильюшонок публично
Об этом он сперва сообщил в Администрацию президента, его обращение передали в Министерство образования. Оттуда он получил ответ: утечки быть не могло. После публикации на TUT.BY управление среднего образования Минобра начало собственную проверку, а затем
У Александра Кадлубая есть профиль в Facebook, однако он закрыт для посторонних. Связаться с ним по рабочему телефону не удалось.
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29 июля Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра образования. Им стал 37-летний Александр Кадлубай - теперь уже бывший начальник управления...
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