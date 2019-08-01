У министра образования - новый молодой зам. Он будет отвечать за школьное и дошкольное образование

Источник материала: Tut.by

29 июля Александр Лукашенко назначил нового заместителя министра образования. Им стал 37-летний Александр Кадлубай — теперь уже бывший начальник управления образования Лидского райисполкома. С 1 августа Александр Кадлубай вступил в должность , заменив Раису Сидоренко, которая отвечала за школьное, дошкольное, специальное образование и молодежную политику.

Раиса Сидоренко была заместителем министра образования с 29 декабря 2014 года. Она отвечала в том числе за школы, и именно ей пришлось отвечать за отмену экзаменов в гимназии.



Фото с сайта edu.gov.by

Александр Кадлубай родился в 1982 году на Гродненщине. Окончил БГУ и Академию управления при Президенте. Начальником управления образования Лидского райисполкома Александр Кадлубай стал в 2012 году. Параллельно возглавлял районную организацию РОО «Беларусь Русь».

До этого он работал учителем истории в средней школе № 8 в Лиде, директором Можейковской средней школы в Лидском районе.

Накануне назначения на должность замминистра Александра Кадлубая наградили почетной грамотой главного управления образования Гродненского облисполкома.

Напомним, в этом году именно с ученика лидской школы началась проверка процедуры организации школьних олимпиад. Ильюшонок публично заявил , что некоторые участники олимпиады знают задания еще до начала состязания.

Об этом он сперва сообщил в Администрацию президента, его обращение передали в Министерство образования. Оттуда он получил ответ: утечки быть не могло. После публикации на TUT.BY управление среднего образования Минобра начало собственную проверку, а затем обратилось в Генеральную прокуратуру. Итоги олимпиады были пересмотрены , Минобр заявил , что причастные к «сливу» уволены.

У Александра Кадлубая есть профиль в Facebook, однако он закрыт для посторонних. Связаться с ним по рабочему телефону не удалось.