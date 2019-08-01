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Число осужденных за наркотики несовершеннолетних в 2018 году сократилось почти вдвое

02.08.2019 11:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Число осужденных за наркотики несовершеннолетних в 2018 году сократилось почти вдвое
Александр Лашин

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков было осуждено почти в два раза меньше несовершеннолетних по сравнению с 2017 годом. Об этом журналистам сообщил сегодня заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Лашин на полях международной конференции "Предупреждение потребления несовершеннолетними наркотиков и алкоголя" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуация с преступностью несовершеннолетних в республике, по словам заместителя генпрокурора, достаточно стабильная. "С 2005 года по настоящее время количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, сократилось более чем в 5 раз. Сокращается и количество подростков, осуждаемых по статьям за незаконный оборот наркотиков. Значительно уменьшилось количество несовершеннолетних, которые участвуют в сбыте наркотиков, - констатировал Александр Лашин. - Если в 2017 году было 105 несовершеннолетних, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, то в 2018 году - 58. За первое полугодие этого года осуждены 23 несовершеннолетних, из них 9 - за распространение".

Он добавил, что в 2018 году почти в два раза уменьшилось и число преступлений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного опьянения. Тенденция продолжается в этом году.

Конференция организована Генеральной прокуратурой Беларуси во взаимодействии и при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси в рамках глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (GLO.ACT).

Участники - представители ООН, ЕС, Администрации Президента, Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров Беларуси, Верховного суда, Следственного комитета, НЦЗПИ, МВД, министерств здравоохранения, образования, комиссий по делам несовершеннолетних обл- и райисполкомов, помощников прокуроров, представители общественных организаций - обсуждают актуальные вопросы профилактики потребления подростками запрещенных веществ и правонарушений, с этим связанных, реабилитации зависимых, координации деятельности заинтересованных структур и ведомств.

Александр Лашин отметил актуальность проблемы во всем мире. По данным ООН, с 2009 года потребление наркотиков выросло примерно на 30%. В 2017 году, например, их потребляли 5,5% населения Земли в возрасте от 15 до 64 лет. Это более 270 млн человек. Не меньшая проблема - злоупотребление алкоголем. По данным ВОЗ, ежегодно из-за злоупотребления спиртным в мире умирают около 3 млн человек. "У нас в Беларуси в лечебных заведениях на наркологическом учете состоят около 14 тыс. несовершеннолетних. За год в состоянии алкогольного опьянения совершается около 10 тыс. преступлений. В стране действует целый ряд программ и национальный план действий, рассматриваем предложения ЮНИСЕФ по разработке концепции ювенальной юстиции. Хотим послушать представителей общественных и религиозных организаций, чтобы использовать их ресурс в целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и потребления ими алкоголя и наркотиков", - сказал заместитель генпрокурора.

Сейчас в законодательстве происходят определенные изменения. Так, на два года понижена нижняя граница по статье 328 частей 2 и 3 (с 5 до 3 лет и с 8 до 6 лет). "Думаю, в октябре закон вступит в действие. Он представляет все возможности для правосудия избрать индивидуальную меру наказания с учетом личности несовершеннолетнего и совершенного им деяния. К 75-летию освобождения Беларуси выходит амнистия, где для несовершеннолетних предусмотрено снижение срока наказания, связанного с лишением и ограничением свободы, на 2 года, в том числе по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков", - добавил заместитель генпрокурора.

Он считает, что привлечение к уголовной ответственности подростков с 14 лет - хороший сдерживающий фактор для современных детей, которые довольно рано взрослеют. "Большая беда, когда дети вовлекаются в реализацию. Заинтересованные в продаже стараются привлечь к распространению как раз детей, которые еще не достигли возраста уголовной ответственности. Поэтому хорошо, что какой-то барьер для ребенка в 14 лет уже есть", - сказал Александр Лашин.

На конференции представители правоохранительных структур, общественных организаций Беларуси делятся своим опытом в области профилактики наркопотребления в подростковой среде, а зарубежные гости презентуют лучшие мировые практики в этой сфере. Александр Лашин ожидает, что это мероприятие значительно поможет в формировании антинаркотической коалиции в Беларуси, более активному вовлечению в работу общественных, неправительственных, религиозных организаций, чьи мероприятия, возможно, будут включаться в национальный план действий или госпрограммы.-0-

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков было осуждено почти в два раза меньше несовершеннолетних по...
 
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