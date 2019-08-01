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«Никому нет дела». В Орше на детской площадке лежат, предположительно, человеческие останки

02.08.2019 11:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наши читатели из Орши сообщили, что на детской площадке возле жилых домов на улице Флерова около трех недель назад обнаружили кости, предположительно, человеческие. Но останки до сих пор никто не убрал, хотя их видели и строители, и милиция. «Это кощунство!» — считают местные жители.


Фото: читательница TUT.BY

— На территории детской площадки возле наших домов идет ремонт: строители прокладывают какие-то трубы. В ходе этих работ около трех недель назад, еще в начале июля, и нашли останки — как нам кажется, они человеческие. Но кости никто не убрал — они так и лежат разбросанные по всей детской площадке. Никому до них нет никакого дела уже почти целый месяц. Как известно, во время войны в Орше шли бои, тут были захоронения советских солдат. И то, что сейчас происходит, — кощунство! — говорит Дарья, жительница этого микрорайона.


Фото: читательница TUT.BY

Фото: читательница TUT.BY

Фото: читательница TUT.BY

По словам Дарьи, останки видели представители милиции: «Милиционеры сюда приходили, даже не один раз. Вроде бы обещали жителям, что кости заберут. Были они тут и 1 августа. Ходили, смотрели. Но по состоянию на вечер 1 августа останки все равно лежали на детской площадке. Только раньше они находились на плитах, а теперь их вообще сбросили на землю».


Открыть/скачать видео (2.93 МБ)

Жительница Орши рассказывает, что останки каждый день видят дети. Кроме того, площадка для игр во время ремонтных работ стала небезопасной:

— Самое страшное то, что вокруг бегают дети. Они играют в вырытых рабочими ямах. Нигде нет никаких ограждений, и у детей и взрослых — свободный доступ на эту территорию.

На предприятии «Оршакомхоз» TUT.BY сообщили, что не слышали про то, что на улице Флерова во время ремонтных работ обнаружили кости. Но согласились, что «это непорядок», и пообещали разобраться.

 
 
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Наши читатели из Орши сообщили, что на детской площадке возле жилых домов на улице Флерова около трех недель назад обнаружили кости, предположительно,...
 
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