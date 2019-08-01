Кратковременные дожди и +24°С ожидается в Беларуси 3 августа

Источник материала: БелТА

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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем будет 16-21 градус тепла, по юго-западу - до плюс 24.-0-

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