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Кратковременные дожди и +24°С ожидается в Беларуси 3 августа

02.08.2019 11:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Кратковременные дожди и +24°С ожидается в Беларуси 3 августа
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер северный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем будет 16-21 градус тепла, по юго-западу - до плюс 24.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до 24 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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