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Спасибо за урожай

02.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Спасибо за урожай

29 июля КСУП «Бережное» закончил уборку зерновых культур.
С этим событием коллектив и руководство хозяйства приехали поздравить председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Лузай и заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Выцінанка».
— Хороший урожай — это радость для хлеборобов и всех людей. Праздник урожая является венцом уборочной кампании, данью уважения нелегкому и почетному труду хлебороба, — отметил директор КСУП «Бережное» Виталий Яхновец. — Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 934 гектара. Валовой сбор в первоначальном оприходованном весе составил 2832 тонны при средней урожайности 30,3 центнера с гектара.
Экипажам комбайнеров и водителям на отвозке зерна, а также специалистам, которые до поздней ночи трудились на зернотоках, были вручены благодарственные письма.
Почетной грамотой райкома профсоюза работников АПК был отмечен экипаж: комбайнер Ковалевич Андрей и помощник комбайнера Васечко Константин и водитель по отвозке зерна Пашкевич Митрофан, которые заняли первое место по хозяйству.
Виктория Кузавко, председатель профкома

 
 
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29 июля КСУП «Бережное» закончил уборку зерновых культур. С этим событием коллектив и руководство хозяйства приехали поздравить председатель райкома профсоюза
 
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