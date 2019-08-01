Спасибо за урожай

Источник материала: Навiны Палесся





29 июля КСУП «Бережное» закончил уборку зерновых культур.

С этим событием коллектив и руководство хозяйства приехали поздравить председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Лузай и заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Выцінанка».

— Хороший урожай — это радость для хлеборобов и всех людей. Праздник урожая является венцом уборочной кампании, данью уважения нелегкому и почетному труду хлебороба, — отметил директор КСУП «Бережное» Виталий Яхновец. — Зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 934 гектара. Валовой сбор в первоначальном оприходованном весе составил 2832 тонны при средней урожайности 30,3 центнера с гектара.

Экипажам комбайнеров и водителям на отвозке зерна, а также специалистам, которые до поздней ночи трудились на зернотоках, были вручены благодарственные письма.

Почетной грамотой райкома профсоюза работников АПК был отмечен экипаж: комбайнер Ковалевич Андрей и помощник комбайнера Васечко Константин и водитель по отвозке зерна Пашкевич Митрофан, которые заняли первое место по хозяйству.

Виктория Кузавко, председатель профкома