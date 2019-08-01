Лучший молодой водитель

Источник материала: Навiны Палесся





В период, когда вовсю кипит уборочная страда, БРСМ реализует республиканский проект «Молодёжь – за урожай!» – соревнования среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей, занятых на отвозке зерна при уборке зерновых и зернобобовых культур.

Целью проекта является не только повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, и поощрение их трудовой инициативы, но и популяризация сельскохозяйственного труда и профессий соответствующего профиля.

26 июля первый секретарь РК ОО «БРСМ» Вадим Заруба совместно с начальником отдела идеологической работы и по делам молодёжи Светланой Пиво посетили КУПП «Маньковичи». Именно на полях этого хозяйства работает водитель, который первым в районе среди работающей молодёжи уже преодолел свою «1000». Гости поздравили директора КУПП «Маньковичи» Алексея Микулича с таким успехом, пожелали новых побед и побольше ответственных работников.

Самого героя уборочной кампании – водителя Дмитрия Яхновца – застали за работой. Вадим Заруба и Светлана Пиво поздравили молодого водителя с победой и пожелали труженику хозяйства не только идти наравне с опытными механизаторами и водителями, но и трудиться так, чтобы с каждой уборочной радовать своими успехами и достижениями. Они вручили Дмитрию благодарность за достижение высоких показателей в период уборки зерновых и зернобобовых культур и ценный подарок.

В хозяйстве гордятся тем, что среди молодёжи есть такие трудолюбивые и упорные ребята. Причем немало. Для Дмитрия примером является его старший брат Геннадий, который постоянно придерживается лидерских позиций и не первый год является лучшим из лучших в районе.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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