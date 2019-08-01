Телефонные линии

Источник материала: Навiны Палесся





3 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Клецем Андреем Анатольевичем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др.

Волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 (0162) 21 31 21.

3 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Столинского районного исполнительного комитета, курирующим вопросы промышленного комплекса, НЕСТЕРОВИЧЕМ Михаилом Филипповичем.

Контактный телефон – 60 6 74.