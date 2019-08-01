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Телефонные линии

02.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Телефонные линии

3 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Клецем Андреем Анатольевичем по вопросам оказания услуг населению, бытового обслуживания, торговли, придорожного сервиса (в части торговли и общественного питания), защиты прав потребителей, работы организаций промышленности, в том числе своевременности выплаты заработной платы, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, развития науки и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности и др.
Волнующие вопросы можно задать по телефону в г. Бресте – 8 (0162) 21 31 21.

3 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Столинского районного исполнительного комитета, курирующим вопросы промышленного комплекса, НЕСТЕРОВИЧЕМ Михаилом Филипповичем.
Контактный телефон – 60 6 74.

 
Теги: Брест
 
 
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3 августа 2019 года с 9.00 до 12.00 часов состоится «прямая телефонная линия» с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета
 
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