Финиш уборки

Источник материала: Навiны Палесся





Нынешняя уборочная кампания изо дня в день будет завершена – по состоянию на утро 1 августа в районе убрано более 17 тысяч гектаров посевных площадей, что составляет 92,9 процента. Закончили уборку в восьми хозяйствах из 17.

Нужно отметить СУП «Рубельский», где урожайность по сравнению с прошлым годом выросла более чем в два раза – с 28,7 центнера до 60 центнеров с гектара.

В то же время большой «минус» по этому показателю у ОАО «Лядецкий». Если в прошлом году это хозяйство отмечалось на районных дожинках как одно из лучших, то в этом году урожайность упала с 51,4 до 33 центнеров с гектара.

В целом практически во всех хозяйствах отмечается «плюс» по урожайности, что отразилось на среднем показателе по району – 39,4 центнера с гектара.

В ОАО «Теребежов-Агро» уборку закончили поздно вечером 31 июля. Показатели не лучшие в районе – 37,8 центнера с гектара, но и земли тут также не из лучших. К тому же проблем аграриям добавило и подтопление поймы реки Горынь.

– В этом году под водой оказались более 250 гектаров лучших наших земель, – рассказал «НП» главный агроном ОАО «Теребежов-Агро» Сергей РОКАЛО. – Все озимые и яровые посевы пропали. Исходя из прошлогодней урожайности недосчитались практически одной тысячи тонн зерна. Но в то же время общий намолот увеличили на 800 тонн. Это из-за увеличения общей площади посевов.

Александр НИКИФОРЕНКО

Фото автора