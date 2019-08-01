Наши мотолюбители на третьем месте в области

Источник материала: Навiны Палесся





20 июля на базе Кобринского ДОСААФ прошло первенство Брестской области по скоростному маневрированию (фигурному вождению) мотоцикла. Наш район на мероприятии представили воспитанники Столинского районного центра детского творчества, которые занимаются под руководством педагога дополнительного образования Сергея Арсеновича на базе Столинской РОС ДОСААФ.

В первенстве области честь района отстаивали Кристина Яхновец, Владислав Семенюк и Денис Рокалов. И очень даже успешно. Наша команда завоевала третье место среди шести команд-участниц. И это при условии, что только в марте начала формироваться группа, а занятия мотокружка начались с апреля.

– В кружке сейчас занимаются 12 ребят, – делится Сергей Николаевич. – Это воспитанники Центра детского творчества. В основном – учащиеся средней школы № 2 г. Столина. Набираем ребят с 10 лет и до 18. Один раз в неделю проводится теоретическое занятие и один раз – вождение. Очень тяжело было начинать, когда ребята только учились водить мотоцикл. Теперь намного проще, ибо они на занятиях уже отрабатывают приобретенные навыки вождения. И весьма успешно. Отрадно, что среди нас есть одна девушка. Это Кристина Яхновец. Могу заметить, что она не уступает парням. Ей очень нравится это занятие. В планах привлечь к обучению ребят, которые увлекаются техникой, но начали не с того, поэтому состоят на учёте в ИДН.

Залог успеха мотокружковцев заключается в их заинтересованности. Им нравится водить мотоцикл. Это время они проводят с пользой. Совсем скоро – по достижении 16 лет – у них есть возможность получить соответсвующее удостоверение в ГАИ и… зелёный свет юному мотоциклисту.

Как отметил вриод начальника ГАИ майор милиции Виталий Буян, эту деятельность приветствуют в государственной автоинспекции. От занятий по вождению подростки получают только пользу. Это уже свидетельствует о том, что они не станут управлять транспортным средством, не имея на это права. Они осознанно получают знания и навыки, а не тратят свободное время впустую. Взаимодействие отдела образования с РОС ДОСААФ в ближайшее время даст свой положительный результат. По достижении 16-летнего возраста молодые люди смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение категории «А».

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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