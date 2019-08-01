Подростки нашли в банкомате чужую карточку и потратили более 300 рублей. Им грозит до 5 лет

Источник материала: Tut.by

Пять несовершеннолетних жителей Городокского района оплачивали покупки найденной в банкомате чужой карточкой. Всего подростки потратили более 330 рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в апреле 2019 года пять несовершеннолетних жителей Городокского района в возрасте от 15 до 17 лет, обнаружив в банкомате забытую карточку, воспользовались ей и совершили не менее 52 операций по оплате товаров в магазинах райцентра.

Подростки знали, что при покупке на сумму не превышающую 20 рублей вводить пин-код нет необходимости, и покупали приглянувшиеся товары именно на эту сумму. Всего они купили товаров по чужой банковской платежной карте на сумму более 330 рублей.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 212 Уголовного кодекса (хищение путем использования компьютерной техники). Санкции по этой статье предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы на срок до 5 лет.

Расследование продолжается.