Десантная закалка — в жизни подмога. 2 августа — День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь

Источник материала: Кировец





Четвертый год в Кировском отделении Департамента охраны МВД Республики Беларусь служит Виталий Фролов. Служит образцово, добросовестно исполняет обязанности милиционера группы задержания. Не секрет, что на данном участке находятся исключительно крепкие парни, прошедшие специальную подготовку — ведь во время многочисленных дежурств произойти может всякое, а по роду службы, возможно, придется предотвратить преступление, задержать опасного злоумышленника, рискуя своим здоровьем и жизнью. Виталий по этому поводу скромно, но с чувством большой гордости отмечает: «Мне очень помогает моя десантная подготовка и закалка!..»

Попасть на службу в воздушно-десантные войска Виталию хотелось еще в школе. Отец Юрий Михайлович, один из передовых механизаторов КСУП «Барчицы-агро», — не из слабого десятка: работа в сельском хозяйстве не терпит усталости. И все трое его сыновей с малых лет были при­учены к занятиям физкультурой и спортом. Как результат — все попали служить в войска, куда отбирают более физически подготовленных. Старший Сергей — во внутренние, а средний и младший — в ВДВ. Причем, что интересно, оба в одну и ту же часть — 103-ю Витебскую гвардейскую отдельную мобильную бригаду: несколько лет назад отслужил Виталий, Александр служит сейчас.

После окончания Барчицкой школы Виталий успешно отучился в Бобруйском машиностроительном колледже. Успел немного поработать по специальности станочника широкого профиля в Могилеве на автозаводе. А потом — полтора года службы.

— Когда узнал на призывном участке, что отобран в десантные войска, было двоякое чувство, — рассказывает наш собеседник: с одной стороны, доволен — сам давно хотел, с другой — знал, что поначалу нелегко придется. Однако оказалось все лучше предположений. Да, нагрузки были не из легких, но служить было очень интересно. Особенные, незабываемые впечатления, конечно же, от прыжков с парашютом, у меня их пять. Первые три — из вертолета Ми-8 и «кукурузника» Ан-2, а вот два следующих — из огромного Ил-76 на куда более высокой скорости… А вообще много удалось приобрести — и в плане физического развития, да и морального тоже: стал как-то больше ценить жизненные ценности, больше задумываться над поступками, — повзрослел, короче…

Задумываться Виталий в армии стал и о дальнейшей жизни, будущей работе. И все больше хотелось парню продолжить службу. Но уже в органах внутренних дел, на защите законности. А потому по возвращении из армии без раздумий направился в Кировский РОВД, и вскоре крепкий, рослый «дембель» сменил форму десантника на мундир милиционера строевого подразделения Департамента охраны. А через некоторое время сержант милиции был переведен на наиболее ответственный участок — группу задержания.

Смелость, решительность, умение быстро принять решение — все это присуще сотрудникам группы задержания. И хоть за год с небольшим службы в этом подразделении с преступниками столкнуться Виталию, к счастью, не пришлось, названные качества парень успел проявить. В минувшем году во время очередного ночного дежурства вместе с напарником Евгением Лазаковичем обнаружили пожар: горела баня в одном из домовладений Кировска. Огонь вот-вот мог переброситься на жилой дом, где могли быть люди! Не растерявшись, молодые люди быстро вызвали спасателей, а сами кинулись в дом. И там действительно был человек, который спал и не слышал, как надвигалась беда. Благодаря четким действиям сотрудников Департамента охраны была спасена человеческая жизнь, за что оба были награждены медалями «100 лет МЧС Беларуси».

А еще Виталий Фролов — отличный спорт­смен, постоянно защищает честь Кировского Департамента охраны на областных соревнованиях среди однотипных подразделений Могилевской области и добивается при этом успехов. В прошлом году он стал серебряным призером в командном зачете по самообороне, в нынешнем — завоевал «бронзу» в кроссе.

Вообще этот скромный, тактичный парень строит планы на будущее. В перспективе, как сам отметил, — дальнейшая учеба, рост по служебной лестнице. А совсем близкие и приятные хлопоты, о которых раскрыл свой секрет Виталий, — это то, что буквально через несколько дней у него — свадьба! Поздравляем и — так держать!..

Александр ХОХЛОВ.

Фото Максима МИКЕШИНА.