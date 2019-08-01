Кривские школьники любят и умеют трудиться

Источник материала: Газета Авангард

Учащиеся Кривской средней школы даже летом не привыкли сидеть без дела. Ребята умеют не только хорошо отдыхать и проводить время с пользой, но и плодотворно работать. О том, что школьникам любая работа по плечу, мы узнали, встретившись с участниками лагеря труда и отдыха «Десант».





Организация летней занятости является одним из важных направлений в работе учреждений образования, и Кривская школа – яркий тому пример. Ежегодно школьники помогают КСУП «Кривск» в уборке яблок, благоустройстве территорий и других видах работ. Нынешнее лето для них выдалось особенно насыщенным.

Так, в июле на протяжении 10 дней совместно с БРСМ 13 учащихся трудились в студенческом отряде «Богатыри». Ребята были заняты на видовой прополке зерновых культур. Кроме того, школьники охотно откликнулись на просьбу местного сельхозпредприятия об изготовлении деревянных пролетов. Силами четырех мальчишек был сделан 81 пролет. Но на этом их помощь хозяйству еще не закончилась, как только появятся строительные материалы, они вновь возьмут в руки инструменты.

С 1-го августа 14 учащихся приступили к работе в трудовом лагере «Десант». Перед ними стоит задача оказать помощь в благоустройстве территорий сельхозпредприятия. Ребята уже активно включились в работу и заняты прополкой клумб и травы на территории мехдвора.

Поэтому невозможно было не поинтересоваться у школьников, почему они выбрали труд вместо того, чтобы проводить каникулы без особых забот.

Александр ДВОРАК:

– Это лето я решил провести с максимальной пользой. В прошлом году впервые принимал участие в лагере труда и отдыха, где занимался сбором яблок. Тогда мне удалось заработать свои первые деньги, а это 150 рублей. Согласитесь, для первого раза сумма вполне приличная. Поэтому вопрос, чем заняться на каникулах, передо мной не стоял. В июне я самотрудоустроился в хозяйство пастухом, заработанные деньги отдал матери. А сейчас хочу подзаработать и приобрести канцелярские и письменные принадлежности.

Вадим СОЛОМОНОВ:

– Впервые трудоустроился и нисколько об этом не жалею. Как и все сельские мальчишки и девчонки, к работе приучен, поэтому никакой сложности для меня нет. Сам я из Ивольска, нам организован подвоз, к тому же в школе три раза в день обеспечивают питанием. Почему бы и не поработать, да и деньги к новому учебному году очень пригодятся.

Ольга ГОЛУШКИНА:

– Летняя занятость – это хорошая возможность не только получить практический трудовой опыт, но и провести время с друзьями и научиться чему-то новому. А еще, что немаловажно, помочь родному хозяйству. Я считаю, что нужно проводить время так, чтобы было что вспомнить, а значит, с максимальной пользой.

По словам заместителя директора по воспитательной работе Кривской СШ Галины Лабушевой, летней занятостью в учреждении образования охвачено более 80% учащихся. Все желающие работать были трудоустроены, остальным ребятам предоставлена возможность посещать летние оздоровительные лагеря различной направленности.













Светлана МЕДВЕДЕВА

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