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2 августа исполнилось 100 лет государственному контролю Беларуси и 25 лет Комитету государственного контроля Республики Беларусь

02.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

2 августа 2019 г. исполнилось 100 лет государственному контролю Беларуси и 25 лет Комитету государственного контроля Республики Беларусь. В честь этих знаменательных юбилейных дат в Гомельском областном драматическом театре 1 августа состоялось торжественное мероприятие с приглашением руководства Комитета государственного контроля Республики Беларусь, области и города, взаимодействующих структур, предприятий и организаций области,  ветеранов.

2 августа исполнилось 100 лет государственному контролю Беларуси и 25 лет Комитету государственного контроля Республики Беларусь
А.А. Атрощенко, председатель Комитета государственного контроля Гомельской области

История государственного контроля начиналась с момента образования Белорусской Советской Социалистической Республики и неразрывно связана с историей становления нашей страны. Созданный в январе 1919 г. Комиссариат государственного контроля стал первым органом финансового контроля. С тех пор не раз менялись названия и структура главного контрольного органа страны, но всегда неизменной оставалась его главная задача – защита экономических интересов государства.

Очередной новый этап контрольной деятельности наступил с обретением белорусским государством независимости. Второго августа 1994 года была образована Служба контроля Администрации Президента Республики Беларусь. С этой даты ведет летопись высший орган финансового контроля суверенной Беларуси – Комитет государственного контроля Республики Беларусь.

Ключевыми задачами Комитета являются обеспечение экономической безопасности страны, государственный контроль за использованием бюджетных средств, государственной собственности, исполнением актов Президента Республики Беларусь, Парламента, Правительства и других государственных органов Беларуси, регулирующих отношения государственной собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения.

Подчиняясь непосредственно Президенту Республики Беларусь, Комитет обеспечивает выполнение поручений Главы государства, осуществляет контроль за выполнением поручений Президента Республики Беларусь ответственными исполнителями (в 2018 году на контроле и исполнении Комитета области находилось более девятьсот восьмидесяти таких поручений), согласовывает доклады на имя Президента Республики Беларусь. Объективная информация о складывающихся тенденциях в экономической и социальной сферах, исключающая сглаженное освещение проблем и сокрытие упущений в работе, Комитетом области предоставляется после скрупулезного анализа и проверки, в том числе с выездом на место.  Выверенные и профессиональные выводы ложатся в основу важнейших государственных решений.

Сегодня на базе Комитета государственного контроля сформирован эффективный механизм совместной деятельности контролирующих и правоохранительных органов. В соответствии с Указами Президента Республики Беларусь в структуре Комитета госконтроля в 2001 году образован Департамент финансовых расследований, а в 2003 году – Департамент финансового мониторинга. Слаженная работа обеспечивает необходимое качество контроля и завершенность всего цикла проводимых мероприятий (от профилактики и выявления нарушений и преступлений до их пресечения и наказания виновных лиц).

25 лет работы КГК – это возврат и экономия государству миллиардов рублей. Несмотря на то, что в современных условиях либерализации контрольной деятельности акцент в работе существенно смещен на профилактику правонарушений, факты нарушений закона при использовании бюджетных средств, уклонения от уплаты налогов, недобросовестного посредничества, коррупционные правонарушения  не остается безнаказанными, невзирая на ранги и должности. Так, в 2018 году при снижении в сравнении с 2017 годом количества проверок в 1,8 раза сумма взысканных Комитетом области в бюджет денежных средств возросла почти в два раза до 22  миллионов рублей, сэкономленных и предотвращенных выплат государственных средств – в десять раз до 53 миллионов рублей. По материалам Комитета области правоохранительными органами возбуждено 37 уголовных дел.

Работа Комитета области – это и открытый и прямой диалог с простыми гражданами. В 2018 году в Комитет области поступило 604 письменных и 447 устных обращений. Были разрешены проблемы граждан, которые годами казались неразрешимыми.

Указом Президента Беларуси к 100-летию органов государственного контроля Беларуси установлена юбилейная медаль. На торжественном мероприятии лучшие сотрудники Комитета государственного контроля Гомельской области и ветераны были удостоены этой награды, а также награждены нагрудными знаками, почётными грамотами, благодарностями за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов работы.

 
 
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2 августа 2019 г. исполнилось 100 лет государственному контролю Беларуси и 25 лет Комитету государственного контроля Республики Беларусь. В честь этих...
 
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