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В Витебском районе разыскивают 81-летнего грибника

02.08.2019 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебском районе продолжаются поиски 81-летнего дачника из Витебска. Об этом сообщает пресс-служба милиции региона.

Мужчина ушел 1 августа около 17.00 в лес за грибами «на полчасика». Поздно вечером его знакомая обратилась в милицию, потому что пенсионер не вернулся. У мужчины при себе нет мобильного телефона, чтобы выйти на связь. В настоящий момент сотрудники милиции, МЧС и военнослужащие внутренних войск прочесывают местность в районе деревни Поддубье.

В милиции напомнили, что детей и пожилых людей не стоит отпускать в лес одних. К тому же обязательно нужно брать с собой мобильный телефон и воду, предупредить близких, в какой район направляетесь и когда вернетесь.

Также милиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пенсионера, сообщить об этом по телефону 102.

 
Теги: Витебск
 
 
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Мужчина ушел 1 августа около 17.00 в лес за грибами «на полчасика». Поздно вечером его знакомая обратилась в милицию, потому что пенсионер не вернулся.
 
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