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Электротравму можно получить из-за неправильного пользования, небрежного хранения и несвоевременного ремонта электроприборов
02.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Электроэнергия, как наиболее универсальный и удобный вид энергии, прочно вошла в быт дачных и садоводческих участков, являясь верным помощником их владельцев. Но этот «помощник» требует исключительно осторожного и квалифицированного обращения с ним, ибо в противном случае может случиться непоправимое.
– Опасная ситуация для человека возникает при соприкосновении с элементами оборудования, устройств, приборов, находящихся закономерно или случайно под напряжением, а для жилища – с перегревом изоляции провода, необходимого наблюдения за его состоянием, нарушение жильцами основных мер безопасности при обслуживании и ремонте электроприборов и инструментов, отсутствие необходимых знаний электротехники.
Электропровода дачных и садоводческих построек должны быть оснащены исправной аппаратурой защиты от коротких замыканий, в качестве которой используются пробочные предохранители или автоматические выключатели. Исправление перегоревшего пробочного предохранителя (установка «жучков») запрещается, ибо это может привести как к поражению током, так и к пожару.
Для того чтобы избежать поражений электрическим током, пожара, при эксплуатации электрооборудования запрещается:
Алла Степунина подчеркнула, что смертельно опасно также прикасаться к поврежденному проводу и подходить к нему ближе чем на 5-8 метров. Повреждения и обрывы воздушных линий электропередачи обычно связаны с повышенными ветровыми нагрузками, обледенением, грозами, а также с наездами на опоры транспортных средств. Соприкосновение с проводами распределительных линий возможно либо при их обрыве, либо при случайном касании в процессе выполнения каких-то действий на высоте. Обнаружив такого рода аварию, следует организовать охрану этого места и сообщить об этом обслуживающему линию персоналу.
Около 50% электробытового травматизма приходится на долю детей. Поэтому помимо обязательной разъяснительно-воспитательной работы необходимо предусматривать меры, предотвращающие возможность доступа детей к электробытовым приборам и открытым розеткам. В частности, надо использовать поворотные розетки или специальные заглушки к ним.
— Некачественно выполненные без достаточных профессиональных знаний монтаж и ремонт бытовых электросетей — причина многих электротравм, — отметила Алла Степунина и добавила, что монтаж и ремонт внутриучастковых сетей выполняются по специальным правилам, при наличии специнструмента, и поэтому должны производиться только специалистами-электриками.
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