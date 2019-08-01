Электротравму можно получить из-за неправильного пользования, небрежного хранения и несвоевременного ремонта электроприборов

Источник материала: Полесская правда

Электроэнергия, как наиболее универсальный и удобный вид энергии, прочно вошла в быт дачных и садоводческих участков, являясь верным помощником их владельцев. Но этот «помощник» требует исключительно осторожного и квалифицированного обращения с ним, ибо в противном случае может случиться непоправимое.



В беседе с корреспондентом pinsknews.by старший инспектор Пинского межрайонного отделения ГУ «Госэнергогазнадзор» Алла Степунина рассказала, как избежать электрических травм:

– Опасная ситуация для человека возникает при соприкосновении с элементами оборудования, устройств, приборов, находящихся закономерно или случайно под напряжением, а для жилища – с перегревом изоляции провода, необходимого наблюдения за его состоянием, нарушение жильцами основных мер безопасности при обслуживании и ремонте электроприборов и инструментов, отсутствие необходимых знаний электротехники.

Электропровода дачных и садоводческих построек должны быть оснащены исправной аппаратурой защиты от коротких замыканий, в качестве которой используются пробочные предохранители или автоматические выключатели. Исправление перегоревшего пробочного предохранителя (установка «жучков») запрещается, ибо это может привести как к поражению током, так и к пожару.

Для того чтобы избежать поражений электрическим током, пожара, при эксплуатации электрооборудования запрещается:

эксплуатировать неисправное электрооборудование;

неосторожное и невнимательное отношение к электроустановкам дома и на приусадебном хозяйстве;

ремонт электроприборов и электропроводки лицами, имеющими недостаточную квалификацию;

использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

применять для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы незаводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);

оставлять под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

пользоваться поврежденными (неисправными) коммутационными аппаратами, аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и другими электроустановочными изделиями;

завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на проводе осветительную аппаратуру, защемлять провода дверьми, вытягивать за шнур вилку из розетки;

использовать электроустановочные изделия (розетки, рубильники и другие виды изделий) для подвешивания одежды и других предметов;

оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, духовые и жарокондитерские шкафы, телевизоры, другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается эксплуатация без надзора (холодильники, персональные ЭВМ, факсы, модемы и другое подобное оборудование);

накрывать электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;

заменять перегоревшую электрическую лампу под напряжением и смотреть на нее при пробном включении.

Алла Степунина подчеркнула, что смертельно опасно также прикасаться к поврежденному проводу и подходить к нему ближе чем на 5-8 метров. Повреждения и обрывы воздушных линий электропередачи обычно связаны с повышенными ветровыми нагрузками, обледенением, грозами, а также с наездами на опоры транспортных средств. Соприкосновение с проводами распределительных линий возможно либо при их обрыве, либо при случайном касании в процессе выполнения каких-то действий на высоте. Обнаружив такого рода аварию, следует организовать охрану этого места и сообщить об этом обслуживающему линию персоналу.

Около 50% электробытового травматизма приходится на долю детей. Поэтому помимо обязательной разъяснительно-воспитательной работы необходимо предусматривать меры, предотвращающие возможность доступа детей к электробытовым приборам и открытым розеткам. В частности, надо использовать поворотные розетки или специальные заглушки к ним.

— Некачественно выполненные без достаточных профессиональных знаний монтаж и ремонт бытовых электросетей — причина многих электротравм, — отметила Алла Степунина и добавила, что монтаж и ремонт внутриучастковых сетей выполняются по специальным правилам, при наличии специнструмента, и поэтому должны производиться только специалистами-электриками.