Узбекистан заинтересован в подготовке специалистов химико-технологического профиля в БГТУ

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан заинтересован в подготовке специалистов химико-технологического профиля в Белорусском государственном технологическом университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела международного сотрудничества университета Ольга Рогова.

Сегодня БГТУ посетила делегация руководителей вузов Узбекистана для изучения опыта университета по внедрению концепции "Университет 3.0", ознакомления с образовательными и научными программами и обсуждения расширения дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время университет взаимодействует с учреждениями высшего образования Узбекистана по пяти прямым договорам. Так, в БГТУ ведется подготовка узбекских граждан в части реализации совместных образовательных программ с Ташкентским химико-технологическим институтом по специальностям магистратуры по схеме "1+1" с выдачей двойного диплома и совместных образовательных программ первой ступени высшего образования с Ташкентским государственным техническим университетом имени Ислама Каримова по схеме "2+2", "2+3".

"Подготовка специалистов ведется по таким специальностям, как "информационные системы и технологии", "биотехнологии", "автоматизация технологических процессов и производств", а также четырем специальностям магистратуры: "процессы и аппараты", "древесиноведение", "химическая технология вяжущих материалов", "химическая технология неорганических веществ". Мы будем продолжать этот вектор взаимодействия в направлении новых образовательных программ. В частности, будет открыто заочное отделение Ташкентского химико-технологического института при Кунградском содовом заводе.

В БГТУ делегация Узбекистана, в которую вошли представители около 30 учреждений высшего образования, посетила постоянно действующую выставку научно-технических и инновационных разработок. Прошла презентация научной и образовательной деятельности университета, в формате круглого стола обсуждены перспективы совместного научно-образовательного сотрудничества с университетами Узбекистана. Состоялся обмен мнениями по итогам прошедшего Форума регионов Беларуси и Узбекистана, в том числе по организации в сетевой форме переподготовки и повышения квалификации кадров по стратегически важным для Узбекистана направлениям, реализации научной, инновационной деятельности и ее коммерциализации.-0-