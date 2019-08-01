Лето, вернись! В выходные будет прохладно

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные дни сохранится прохладная неустойчивая погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

3 августа, в субботу, погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления. Местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14 °С, максимальная температура днем в основном +16…+21 °С, лишь по юго-западу страны воздух прогреется до +24°С.

4 августа, в воскресенье, атмосферный фронт принесет ночью в отдельные районы, а утром и днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью по Беларуси понизится до +5…+12 °С, максимальная температура днем составит от +13°С по северу до +22°С по югу страны.

В понедельник, 5 августа, погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с севера Европы. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит +5…+10 °С, лишь местами +11 +12 °С, максимальная температура днем будет от +13°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу страны.